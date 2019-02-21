"Как он едет! Послушен в любой ситуации, великолепно входит в повороты, резво берёт старт с места" — говорят те, кто уже проверил в действии новый Volkswagen Touareg (Фольксваген Туарег). Больше двух тонн азарта и уверенности в обновлённом дизайне придутся по душе всем. Среди недели это надёжный и маневренный партнёр для поездки в офис. А на выходные он соберёт под своей крышей всю семью и без проблем доставит на отдых в самый дальний уголок Горного Алтая.

фото vw-alt.ru

"Мы хотели совместить спортивный драйв с комфортом. Основное внимание уделили управляемости на шоссе, но важно сохранить уверенность в том, что он по-прежнему хорош вне дорог. Это часть ДНК "Volkswagen Touareg". Выглядит он сейчас больше по-легковому, но в глубине души остается вседорожником", — рассказал Оливер Мюллер, руководитель разработчиков "Volkswagen Touareg".

Volkswagen обновил свою флагманскую модель относительно недавно. На Алтае его ждали, как удачный апгрейд любимого кроссовера. И действительно, Touareg приятно удивил. Он теперь длиннее на 7,7 см, шире на 4,4, а колёса на дюйм больше, чем были раньше — минимум 18 дюймов. Кузов стал легче на 106 кг. Но главные изменения нужно искать не здесь. Фары, благодаря использованию матричной технологии, включаются и выключаются, создавая огромное число вариантов освещения в зависимости от ситуации на дороге. Внедорожник распознаёт в темноте животных и пешеходов, что делает его более безопасным. У него есть подруливающие задние колёса — это значит, он может развернуться практически на месте. Центр управления говорит о том, что будущее уже наступило. По крайней мере в салоне нового Volkswagen Touareg. Цифровая приборная панель Innovision Cockpit — это центр управления, который повинуется владельцу, легко распознавая его жесты. А на лобовом стекле отображаются данные о скорости, указания навигации и данные ассистирующих систем.

фото vw-alt.ru

У салона есть два стилевых решения (на выбор!) — Elegance или Atmosphere. Эксперты хвалят качество материалов и отделки, шумоизоляция и эргономика удостоились высоких оценок. Комфортно в поездке будет не только водителю. О пассажирах разработчики тоже позаботились. И ещё как! Внутри удобно могут расположиться пятеро взрослых. У машины климатическая установка на четыре зоны, все кресла можно двигать вперед и назад.

И, конечно, большому автомобилю большая гарантия. НОВЫЙ Volkswagen Touareg — это 4 года полной гарантии или 120 000 км. В Алтайском крае лично познакомиться с обновлённым кроссовером, устроить ему тест драйв или сразу купить можно у официального дилера Volkswagen от 3489000* руб.

*Указана стоимость, действительная для модели в комплектации Respect 249 л.с. TSI 4 MOTION при покупке по программе trade-in (обмен старого автомобиля на новый).

Официальный дилер Volkswagen "АлтайЕвроМоторс"

город Барнаул

ул. Попова, 165

Тел. +7 (3852) 23-00-00