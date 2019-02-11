В результате ДТП пострадала пассажирка одной из легковушек / Фото: vk.com/barneos22

Столкновение двух легковых автомобилей и пассажирского автобуса произошло в центре Барнаула днем 11 февраля.

Как сообщили порталу Amic.ru в городской ГИБДД, авария случилась на пересечении проспектов Строителей и Социалистического.

По предварительным данным, водитель автомобиля Opel совершал разворот на проспекте Строителей и не пропустил автобус маршрута №60. В результате произошло столкновение.

Затем также произошло столкновение с находившимся на трамвайных путях автомобилем Volvo.

В результате аварии пострадала 21-летняя пассажирка автомобиля Opel. Ей оказана медицинская помощь.

По факту ДТП проводится проверка.