Вооруженный ножом белорусский школьник напал на учительницу и нескольких учеников сегодня, 11 февраля, сообщает МВД Республики Беларусь.

Трагедия случилась на территории средней школы в Минской области. В результате четыре человека получили ножевые ранения.

Учительница и один из учеников скончались до прибытия медиков. Еще двое несовершеннолетних госпитализированы в больницу.

После нападения подросток скрылся с места преступления. Однако вскоре его задержали сотрудники уголовного розыска при поддержке ОМОН.

В настоящее время в образовательном учреждении работают следователи. Они выясняют причины и обстоятельства произошедшего.