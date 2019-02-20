Если судить по обилию серых дилеров на рынке, люди по-прежнему охотно ведутся на заманчивые предложения о покупке нового автомобиля по более низкой цене, чем у официальных представителей.

Лет пять назад шансы купить новый автомобиль у серого дилера по более привлекательной цене, чем в обычном салоне, на честных условиях были. Тогда неофициалы могли получать машины непосредственно у импортеров. Используя хитроумные схемы, они приобретали крупные партии машин по ценам, которые действительно были ниже, чем у официальных дилеров. По такой схеме дельцы могли закупать автомобили якобы для таксопарка, а потом продавали их обычным клиентам с реальным дисконтом и при этом как бы честно зарабатывали. Однако подобные лазейки давно прикрыли.

Сегодня серые дилеры могут покупать новые машины только у официалов, то есть относительно честных вариантов продавать дешевле рынка у них не осталось.

Поэтому неофициалы все чаще зарабатывают только на обмане своего клиента.

Самая элементарная схема – когда человек приезжает за машиной по очень заманчивой цене, а ее на самом деле нет. В данном случае для дилера главное – завлечь клиента в салон, чтобы так или иначе "впарить" ему другой автомобиль, который вполне возможно будет дороже. Также распространен вариант, когда по приезду покупателя выясняется, что машина находится на другом складе. При этом, чтобы ее пригнали, нужно внести залог (около 10% стоимости), который является невозвратным. В итоге эту машину все же привозят, но ее окончательный ценник уже не является таким привлекательным.

"Тойота Центр АЕМ" призывает быть осторожными и внимательными при выборе автосалона, чтобы желание приобрести новый автомобиль не омрачилось неожиданными последствиями нечестной сделки.

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