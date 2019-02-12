"Ростелеком – Розничные системы", дочерняя компания "Ростелекома", открыла в Барнауле мобильный офис продаж и обслуживания для физических лиц. Офис расположен на первом этаже торгово-развлекательного центра "Пионер" по адресу: пр. Ленина, 102. Салон оборудован с учетом последних технологий в области клиентского сервиса, работает без выходных до десяти часов вечера.

В новом офисе оператор предлагает услуги "Домашний интернет", "Интерактивное ТВ", "Домашний телефон", мобильную связь, новые коробочные продукты – "Умный дом" и "Умный дом. Видеонаблюдение". Каждый специалист универсален и обслуживает клиента по всему комплексу услуг компании. Горожане могут заключить договор на предоставление услуг связи, подключить "Личный кабинет", получить консультацию по расчетам, действующим тарифам, акциям, заказать детализацию счета и оплатить услуги.

В демонстрационной зоне созданы условия для самостоятельного освоения услуги "Интерактивное ТВ": можно оценить интерфейс и набор каналов, посмотреть, как работают интерактивные сервисы "Отложенный просмотр", "Видеопрокат", "Караоке" и другие. В тестовом режиме специалисты познакомят с услугой "Умный дом. Видеонаблюдение": покажут, как выглядит цифровая камера, конфигурации и управление услугой с мобильного приложения на смартфоне.

В салоне установлено три торговых витрины с мобильными телефонами и аксессуарами сотовой связи. Оператор продает GSM-телефоны в кредит без переплаты и за наличный расчет, сим-карты мобильной связи "Ростелекома" и "Теле2". Компания предлагает выбрать Wi-Fi-роутер, ТВ-приставку, домашний телефон. Специалисты привезут абонентское оборудование на дом в день установки услуги. В офисе можно погасить кредиты, сделать денежный перевод, оформить страховку, получить заказ из интернет-магазина, купить лотерейные и авиабилеты.

"Это первый офис в Барнауле, который находится в крупном торговом центре и готов обслуживать клиентов с утра и до позднего вечера, без перерывов на обед и выходные дни. Оплатить услуги или купить телефон можно оперативно, вместе с другими покупками, не выкраивая время на поездку в офис компании. Приглашаем горожан в гости", – сказал директор Алтайского филиала "Ростелекома" Сергей Лавренюк.