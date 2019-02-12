Всероссийские соревнования по самбо "Памяти заслуженного тренера СССР, почетного гражданина г. Барнаула В.А. Метелицы" прошли при поддержке Группы компаний ТАЛТЭК с 9 по 10 февраля 2019 года в столице Алтайского края.

В минувшие выходные в Алтайском училище олимпийского резерва помериться мастерством и побороться за первое место на пьедестале встретились сильнейшие самбисты из 13 регионов России. Всего в состязаниях участвовало 157 человек в 9 весовых категориях.

На официальной церемонии открытия гостей и спортсменов приветствовали министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев, президент Алтайской федерации самбо Дмитрий Плотников, заслуженные тренеры РФ по самбо, вдова Валерия Метелицы Ирина Березюк и другие. Среди присутствующих гостей были также ветераны спорта, близкие, друзья и воспитанники В.А. Метелицы.

В этом году в программу состязаний были включены поединки как по классическому виду, так и по боевому самбо.

По итогам соревнований определились лидеры в каждой из заявленных весовых категорий. На церемонии награждения победителям соревнований вручили ценные призы.

Всероссийский турнир по самбо "Памяти заслуженного тренера СССР, почетного гражданина г. Барнаула В. А. Метелицы" прошел в столице Алтайского края во второй раз. Группа компаний ТАЛТЭК не только традиционно входит в число спонсоров соревнований, но и уделяет особое внимание развитию и продвижению спорта. Ранее при поддержке ГК ТАЛТЭК в Барнауле был открыт Алтайский центр самбо.