Полиция в Барнауле устанавливает обстоятельства наезда автомобиля на женщину-пешехода, произошедшего накануне на улице Аванесова.

Как сообщили в городской ГИБДД, 11 февраля около 09:30 в районе дома №84 произошел наезд на пешехода – женщину 1958 года рождения неустановленным автомобилем под управлением неустановленного водителя, который покинул место происшествия.

"За данное правонарушение ГИБДД города Барнаула подозревается и разыскивается автомобиль "Лада Гранта" серого цвета, тип кузова седан, на кузове автомобиля имеется цветографическая схема "Такси Яндекс", на заднем стекле рекламная надпись белого цвета. За управлением находился мужчина в возрасте около 50 лет, худощавого телосложения, на лице имеется седая борода", – указывают в полиции.

Также отмечается, что автомобиль после происшествия развернулся на перекрестке с улицей Карева и поехал в обратном направлении. В автомобиле находился пассажир, девушка, которая вышла в районе речного вокзала.

Граждан, располагающих какой-либо информацией по данному происшествию, просят сообщить по телефонам: (3852) 393-605, 393-554, 391-090, 393-555 или 02.