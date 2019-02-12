Полиция в Барнауле устанавливает обстоятельства наезда автомобиля на женщину-пешехода, произошедшего накануне на улице Аванесова.
Как сообщили в городской ГИБДД, 11 февраля около 09:30 в районе дома №84 произошел наезд на пешехода – женщину 1958 года рождения неустановленным автомобилем под управлением неустановленного водителя, который покинул место происшествия.
"За данное правонарушение ГИБДД города Барнаула подозревается и разыскивается автомобиль "Лада Гранта" серого цвета, тип кузова седан, на кузове автомобиля имеется цветографическая схема "Такси Яндекс", на заднем стекле рекламная надпись белого цвета. За управлением находился мужчина в возрасте около 50 лет, худощавого телосложения, на лице имеется седая борода", – указывают в полиции.
Также отмечается, что автомобиль после происшествия развернулся на перекрестке с улицей Карева и поехал в обратном направлении. В автомобиле находился пассажир, девушка, которая вышла в районе речного вокзала.
Граждан, располагающих какой-либо информацией по данному происшествию, просят сообщить по телефонам: (3852) 393-605, 393-554, 391-090, 393-555 или 02.
Комментарии
Ты зачем Володька усы сбрил, а бороду оставил?
Очередная трусливая скотина. Нашкодил и в кусты.
А потом такие как "Пионер" в коментах снова начнут обвинять во всём пешеходов
Ну если пешик сам виноват, чего убегать то, выйди и объясни этой самоубийце, что нельзя под колеса бросаться. Че сцышь, подозреваешь, что не совсем в пешике причина? Или, типа, не веришь в басманное правосудие, которое на стороне пешиков, а ты, оппозиционер Опальный, поэтому тебя засудят? Так Опальный не убегает, он борется с басманным правосудием, иначе ты не Опальный, а сцыкло
Пока не будут боятся серьезных последствий, типа реального срока и реального штрафа с конфискацией, будут сваливать. Ни разу не слышал, чтобы, когда нашли, серьезные проблемы создали. Походу что то там в законе смешное написано, что проще свалить, даже если найдут, не сильно пожалеешь, зато и не найти могут
12.02.2019 12:11
- гость -
еще не известно ,что за ДТП там было. Вышла тетка под машину, задел бампером, вышел отматерил, да дальше поехал. А теперь оказывается СКРЫЛСЯ - как например...
еще не известно ,что за ДТП там было. Вышла тетка под машину, задел бампером, вышел отматерил, да дальше поехал. А теперь оказывается СКРЫЛСЯ - как напри
В любом случае нужно было остаться, и дождаться сотрудников ДПС. Если сам виноват, то понести заслуженное наказание, еже ли вина пешехода, то привлечь его к ответственности.
А так получается что данный поступок водителя толи трусость, толи тупость.
12.02.2019 13:34
гость
Опальный ни с кем не борется, Опальный - это поп Гапон, проект ФСБ. Поэтому и на воле и по заграницам спокойно ездит.
нерегулируемый пешеходный переход ,первый ряд остановился ,а яндекс.такси ехала в другом ряду и не соизволил остановиться
Опять мужики пакостят