Популярный российский исполнитель Дима Билан в своем микроблоге раскритиковал церемонию вручения музыкальной премии "Грэмми", состоявшуюся 11 февраля в Лос-Анджелесе, сообщает starhit.ru.

"Где эти стержневые люди? Где столпы? Люди, несущие культуру, масштабные огромные артисты? Смотришь – и все какой-то штамп, какая-то пародия, – написал певец. – Все, что было сделано раньше, имело какой-то вес. А сейчас – временщики!".

Напомним, стразу в трех номинациях "Грэмми" победила композиция This is America исполнителя Childish Gambino.

Правда, первый рэпер, удостоившийся этой премии за лучшую песню года, мероприятие проигнорировал.

Еще три музыкальные награды достались Lady Gaga.