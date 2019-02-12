Популярный российский исполнитель Дима Билан в своем микроблоге раскритиковал церемонию вручения музыкальной премии "Грэмми", состоявшуюся 11 февраля в Лос-Анджелесе, сообщает starhit.ru.
"Где эти стержневые люди? Где столпы? Люди, несущие культуру, масштабные огромные артисты? Смотришь – и все какой-то штамп, какая-то пародия, – написал певец. – Все, что было сделано раньше, имело какой-то вес. А сейчас – временщики!".
Напомним, стразу в трех номинациях "Грэмми" победила композиция This is America исполнителя Childish Gambino.
Правда, первый рэпер, удостоившийся этой премии за лучшую песню года, мероприятие проигнорировал.
Еще три музыкальные награды достались Lady Gaga.
Комментарии
сам из себя ничего не представляет, зато критикует Грэмми, у самого трешевый репертуар
Классика же. И.А. Крылов
Пускай же говорят собаки: "Ай, Моська! знать она сильна, Что лает на Слона!"
А билан эту басню не знает наверно.
гремми знаю
билана не знаю
Дима и есть этот штамп и пародия!
наши фрики любят этим делом заниматься
Шел бы ты отсюда, кукареку