Volkswagen Polo вызывает высокий уровень доверия автолюбителей. Молодые и активные люди все чаще выбирают эту машину, как яркого обладателя идеального соотношения цены и качества.

Внешность имеет значение для вашей безопасности

"Встречают по одежке..." – знаменитая пословица актуальна и среди автовладельцев. То, на каком автомобиле ты появляешься в обществе, влияет на восприятие тебя как личности. С Volkswagen Polo ударить в грязь лицом не удастся. Он нахально хорош – как снаружи, так и внутри.

Светодиодные фары сделают поездку в темное время суток более безопасной, а дневные ходовые огни с противотуманными фарами в длительный зимний период и частое отсутствие освещения на дорогах просто незаменимы. Новые задние фонари настолько эффектны и функциональны, что не обратить на них внимание просто невозможно. Объемная трехмерная форма и рисунок свечения не оставят вас незамеченными на дороге.

Для Volkswagen Polo имеется невероятно широкий выбор декоративных колпаков и легкосплавных дисков. Пять (!) болтов закрепляют каждое колесо.

Превосходство интерьера определяют уникальный дизайн рулевого колеса и декоративная окантовка центральной части передней панели. При этом на руль, опять же ради безопасности автовладельца, может быть выведено управление магнитолой, центральным дисплеем и телефонными устройствами.

Непревзойденный уют и комфорт хозяин Volkswagen Polo сможет ощущать благодаря климатической установке Climatronic с режимом рециркуляции.

А что уж говорить о поистине притягательных расцветках кузова седана: Pure, Ruby, Deep Black, Toffee и другие. Каждый – от хрупкой леди до брутального мачо – сможет найти именно свой оттенок превосходства и свободы.

Когда комфорт превыше всего

Несмотря на то, что умения Volkswagen Polo велики и удивительны, владелец автомобиля скоро к ним привыкнет. Потому что к хорошему привыкаешь быстро.

Открытие багажника теперь не требует лишних движений – хватит одного легкого нажатия кнопки.

Volkswagen Polo – это не банальное средство передвижения. Это автомобиль, способный подарить своему хозяину удовольствие. Удовольствие от управления – благодаря маневренности и легкому паркингу. Удовольствие от вместительности – если сложить заднее сиденье, в салоне можно размещать длинномерный груз и при этом перевозить до трех пассажиров. Удовольствие от тишины – система шумоизоляции позаботится о том, чтобы владельца Volkswagen Polo не беспокоили посторонние звуки.

Мечта у каждого своя

И именно поэтому для каждого подготовлены различные комплектации Volkswagen Polo, способные подчеркнуть индивидуальность и особый темперамент владельца.

Conceptline

Дневные ходовые огни

4 стальных диска 5J x 14

Центральный замок без функции Safelock

Система ABS

Фронтальные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира

Trendline

Дневные ходовые огни

4 стальных диска 6J x 15

Центральный замок без функции Safelock

Система ABS

Фронтальные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира

Кондиционер Climatic

Аудиосистема R 140

Comfortline

Корпуса зеркал и ручки дверей в цвет кузова

Фары головного света со сдвоенными рассеивателями и лампами H7

Наружные зеркала с электрорегулировкой и обогревом

Подогрев передних сидений с раздельной регулировкой

Рулевое колесо с кожаной отделкой

Drive

Подогрев передних сидений с раздельной регулировкой

Боковые зеркала с подогревом и электроприводом складывания

Фары головного света со сдвоенными рассеивателями и лампами H7

Мультифункциональное спортивное рулевое колесо

Аудиосистема R 340 с 6.5-дюймовым цветным сенсорным дисплеем

Функция App Connect

Камера заднего вида

До конца февраля в "АлтайЕвроМоторс" можно приобрести Volkswagen Polo Drive с выгодой до 130 000 рублей*, о других специальных предложениях на модельный ряд можно узнать у менеджеров отдела продаж.

*Преимущество достигается при покупке автомобиля Volkswagen Polo в комплектации Drive за счет предоставления официальным дилером специальной цены и при покупке по программе trade-in (обмен старого автомобиля на новый).

Официальный дилер Volkswagen "АлтайЕвроМоторс"

г. Барнаул, ул. Попова, 165

Телефон: +7 (3852) 23 00 00