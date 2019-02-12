Одна из крупнейших компаний в области интернет-безопасности выявила уязвимость персональных данных клиентов некоторых авиакомпаний при онлайн-регистрации на рейсы, сообщает "Москва 24" со ссылкой на The Sun.

Как выяснили исследователи, некоторые авиаперевозчики отправляют бронирующим билеты на рейсы в интернете незашифрованные ссылки.

Хакер, находящийся в той же сети Wi-Fi способен перехватить учетные данные пользователя и воспользоваться ими в своих целях. Например, злоумышленник может сделать несанкционированные изменения в брони.

В связи с этим специалисты рекомендовали авиакомпаниям использовать шифрование при регистрации и всегда требовать идентификации пользователя перед входом в систему.