Следственный комитет в Барнауле начал проверку сообщения об оставлении в опасности девятилетней девочки, которую без денег высадили у городской свалки в темное время.
В краевом управлении СКР отмечают, что в СМИ появились данные о том, что вечером 11 февраля 2019 года в Барнауле водитель пассажирского автобуса, следовавшего по маршруту №25, высадил ребенка на обочине дороги в районе городской свалки.
"По словам женщины, которая на своем автомобиле довезла ее к родителям, ребенок шел по обочине трассы в темное время, подвергая свою жизнь опасности. По словам девочки, она не успела выйти на своей остановке из-за замерзших окон автобуса, а денег на обратный билет у нее не было", – добавляют в ведомстве.
В рамках проверки следователи установят все обстоятельства случившегося и дадут оценку руководству транспортной компании и водителю.
Комментарии
А разве есть сомнения,что есть???Самое простое выкинуть ребенка на улицу..А то,что окна все в изморози и ничего не видно пассажирам ?В 25 остановки не объявляют в принципе,летом часто езжу на нем на сад..Выкинули как кутенка на мороз,в темноту,возле свалки..Вот и подняли проезд,вот и улучшения качества услуги..
Водителя и кондуктора на кол
ну хоть одного дЭбила, водилу автобуса, накажите как следует, у ребёнка скорее всего есть телефон трудно позвонить родителям и попросить денег, если за несколько копеек способны на своём члЭне удавиться, эта девочка не каждый же день на халяву катается !
ну дык капитализмЪ, человек человеку волк, из-за 23 рублЁв недополученной прибыли удавится...
Ребенок конечно растерялся,мы и не знаем в каком тоне с ней разговаривал водитель..Опять же ,где были пассажиры этого автобуса?Неужели никто из взрослых не смог сообразить,набрать родителям ребенка???Водитель не мог набрать родителям?Предупредить,что такая ситуация произошла..Неужели он подумал,что ребенок в темноте добредет остановки:Дизель,Казенная заимка,садовоство еще одно и только потом Гоньба..Больше 5 км...Зверье какое то..А если бы не женщина??Сбили бы или замерзла бы так на обочине..
Пасажиры не могли заплатить?все удавились?а водила кондуктор должны возить пасажиров за свой счет?родителе не могли проследить за своим чадом?
На другом ресурсе кто то написал, что может она сама тихо вышла, никто и не заметил, может ей надо.
Люди в каких то тварей превращаются, за 25 рублей готовы душу продать. Даже не верится. Каждый день разговариваешь с людьми, кондукторами, водителями, а в ком то из них сидит такая тварь
Девять лет уже взрослый ребёнок, просто раздолбай и лоботряс. Не учат сейчас детей ответственности за себя и свою жизнь. А теперь простой работяга ответит по всей строгости. В это трудное время нельзя быть белым и пушистым..
"По словам девочки, она не успела выйти на своей остановке из-за замерзших окон автобуса, а денег на обратный билет у нее не было"
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Прежде чем бурлить, надо разобраться. Похоже, что девочка проехала свою остановку, и шла пешком в обратном направлении. Почему с вашими детьми кто-то должен нянчиться кроме вас?
12.02.2019 13:36
Гостья
А теперь простой работяга ответит по всей строгости
Если простой работяга - тварь, которому за 25 рублей плевать на ребенка, он не отвечать должен, а исчезнуть из числа людей
12.02.2019 13:38
- гость -
Почему с вашими детьми кто-то должен нянчиться кроме вас?
Я б вашего в темное время суток у свалки не оставил, понянчился. Люди и твари друг друга не поймут
Вот именно,из-за оказания услуги ненадлежащего качества,за которую с ребенка взяли деньги,а именно замерзшие окна и не объявляют остановки,ребенок проехал свою остановку..По логике высадил бы на остановке,где есть народ и вернул бы деньги за проезд.
Барнаул - мне за тебя стыдно....
Недавно на кардиоцентре мужик вышел, подскользнулся и сломал ногу в двух местах. Большинство приняли участие, кто голову держал, кто ногу, кто в скорую звонил, кто жене. Скорая долго трубку не брала, но минут через 20 приехали. Водитель по маршруту №25 наверное по второй ноге бы проехал, он простой работяга не должен с взрослым мужиком нянчится
и при чем тут няньчиться???Если твой автобус не соответствует требованиям перевозки,ты знаешь об этом,почему бы остановки хотя бы не объявлять???Это входит в ваши обязанности..Если вы ,не выполнили договор услуги,а именно покупка билета это уже договор на оказание услуги,так верните деньги за проезд...И пересадите ребенка на другой автобус...Вы же виноваты в том,что не следите за состоянием автобуса,но никак не ребенок..
13:42, а с чего вы взяли, что её кто-то оставил? Скорее всего она просто вышла из автобуса и всё.
Не надо создавать ситуации, в которых с вашими детьми придётся няньчиться посторонним людям. Живёте чёрти где, ну либо возите своё чадо сами, либо давайте чуть больше денег на всякий случай. Водителя тут обосрали возможно ни за что. А родители не скупые, да?
А теперь представьте,что ребенка сбила машина и она погибла..Или просто травма ноги,упала и замерзла..Или бродячие собаки со свалки.. В темноте мало бы кто заметил ее на обочине или в сугробе..Неужели 25 руб цена жизни человека????
году в 2013 уже был случай, когда горе-конудктор высадил инвалида на морозе.
http://www.amic.ru/news/204544/
На счёт объявления остановок вообще нет никакой информации. Опять бурлите раньше времени. Может остановки объявляли, а девочка в наушниках была? Щас каждый втооой подросток в гаушниках постоянно.
Накосячил водитель,устал и т.п..Ты пересади ребенка на остановке ,где есть люди..Верни деньги ей,раз не оказал услугу в полном объеме..Что мешает исправить ситуацию???Пофигизм?безответственность полная..а может знает,что ничего ему за это не будет..
в 25 не объявляют остановки..сколько езжу,не объявляют.
12.02.2019 13:50
- гость -
Не надо выкручиваться, из статьи ясно, что девочка сказала, что проехала свою остановку. Чтобы не случилось и чей бы это не был ребенок, даже последних наркоманов, я спрошу, где была ее остановка и высажу ее на ней. Вряд ли девочка отбивалась, не хотела ехать до своей остановки и норовила выскочить на свалке. Водителю какая разница где ее высадить, расход бензина от ее веса увеличится? Блин, в голове не укладывается, ведь цена вопроса 23 рубля. Тем более, что она их заплатила, но проехала остановку
12.02.2019 13:14
- гость -
Это не капитализм, а преступление. В Европе, этот перевозчик бы уже перестал существовать и оказывать услуги. Такое бывает только в совке и постсовковых локациях.
я так понимаю,что ребенок ехал в автобусе,проехал свою остановку,попросил водителя ее высадить.Пошла пешком,потому что денег сесть и поехать обратно у нее не было. Знал ли об этом водитель? Не думаю. Попросилась выйти-он и высадил.
Твари.
Ируся практически единственный адекват. Есть свидетели насильственного ссаживания девочки?
т.е на гоньбе автобус остановку не сделал,а на свалке сам сделал остановку???Видать много народу выходило..Или его девочка попросила высадить ее именно на свалке?В темноте на свалке!!!!И у него не возникло вопросов???Видит ли ребенок,при замерзших окнах,что это за остановка??В 25 и кондукторы так то катаются..
"Есть свидетели насильственного ссаживания девочки?"
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Я вот им о том же толкую. Не внемлют. Надо разбираться, и по поводу объявления остановок. Это вопрос к перевозчику и чиновникам, которые его наняли на этот маршрут. Следствие разберётся. По родителям тоже надо посмотреть.
Остановки в автобусе 25-по требованию тоже. Водитель же не знал,что она проехала свою остановку.Может ее мама в этом месте ждала. Он-то откуда должен это знать....
Как оскотинивается город ! Вам от самих себя не страшно ?Ведь даже в фашистских концлагерях большинство людей оставались людьми . А сейчас почему так ?
че разорались ? сначала узнайте че почем потом орите
Ируся молодец
12.02.2019 14:12
Ируся
я так понимаю,что ребенок ехал в автобусе,проехал свою остановку,попросил водителя ее высадить
Если косить под Ирусю, то так отмазаться можно, но по смыслу статьи очень похоже, что девочка сказала, что проехала свою остановку. А значит мама не успела добежать до другой, чтобы ее встретить. Даже слишком косящие под Ирусю не могут отрицать, что водитель не видел, что девочке 9 лет, на улице темно и она выходит на свалке, на которой ни души. Я не Ируся, я бы спросил, кто ее на этой свалке ждет. Сейчас люди все чаще становятся Ирусями, не моя девочка, хочет ночью на свалку, пусть идет. Может там ее мама спит, на свалке
в обязанности водителя не входит сидеть и логически рассуждать за каждого пассажира
достали яжматери
Девочка проехала свою остановку и никому ничего не говоря, попросила остановить. Вышла, где остановил водитель. И дальше пошли домыслы. Давно ли, уважаемые, вы такими барчуками стали, что вокруг вас все обслуга? Водитель что ли экстрасенс? Он должен был предполагать, что девочка проехала остановку?
В замерзших окнах даже взрослый свою остановку не заметит...
Виноват перевозчик. Неужели сложно на дальние маршруты записать автоматическое объявление остановок или у водителя при такой записи не будет возможности срулить с маршрута? Сегодня наблюдала ситуацию на Павлик-Трактовой: автобус "144" (примерно около 8:00 - 8:10 утра) чтоб обрулить всех в пробке проехал остановку в левом ряду, женщина на остановке (ну или как бы на остановке КП ГАИ) махала ему и потом пошла пешком под колесами автомобилей на остановку (напротив Леруа). Привет водителю!
15:00, не на свалке, а "в районе городской свалки". Водила не знал, видимо, что всех выходящих он должен опрашивать "а точно ли им надо выходить?" А вам лишь бы поорать, не разобравшись толком. Или вы та мамаша, что пожалела дочери лишние 25 рублей на всякий случай дать?
В заголовке черным по белому написано:
Девочку без денег высадили из автобуса у свалки в Барнауле...
Неужто соврали???
Водитель не экстрасенс, но то что ему с.ать на ребенка, это факт. Это не домысел. Даже не экстрасенсу, а просто не совсем идиоту видно, что эта свалка, на улице темно, на остановке никого, выходит девочка. Это все факты, тут даже логически рассуждать не надо. Но плевать ему на ребенка, он же не обслуга
Из прочитанного в новости мне видится такая картина: девочка из-за замерших окон и темного времени суток заметила что проехала свою остановку, испугалась (возможно не знала, где конечная и как быть на ней) и сказала кондуктору/водителю что проехала остановку и попросила остановить здесь (так бывает). Остановили, выпустили. Далее девочка пошла назад в сторону своей остановки/домой. Мимо ехала сердобольная женщина (о ужас ночь, рядом свалка, ребенок идет один, кругом медведи с маньяками предвкушают добычу), предложила подвезти (вот тут важно: девочка села в машину к незнакомым!) и услышала от девочки констатацию факта, о чем свидетельствует цитата из новости. Все, остальных подробностей нет, ждем результатов проверки.
З.Ы. У меня также бывало в детстве (да и не в детстве тоже), ничего дошел вдоль дороги и елок (на змеиногорском тракте было, через лес ходил от остановки до дому, там и маньяка ловили в свое время), никакой прокуратуры, новостей и трагедии по этим фактам не было.
12.02.2019 15:08 А ты знаешь, какая вторая древнейшая профессия? Написали бы не так, говно бы не забурлило. Было бы просто, девочка тупанула и проехала остановку. Пришлось топать пешком.
Дети иногда берут денег ровно на два проезда, туда и обратно...
Родители обеспечьте своих детей в сильные морозы лишним полтинником, на случай автобусных неурядиц.
Девочка проехала остановку,не сразу поняла,что проехала..А когда поняла,испуганная подпошла к двери,может чтобы посмотреть какая остановка..Окна то замерзшие..Объявлений не делают..Но это автобус,на 25 нет маршруток.Где была кондуктор???Водитель увидел ребенка на выходе,остановился ,высадил и поехал дальше с чистой совестью..А перепуганный ребенок побрел домой в темноте по обочине дороге..Что,каждый день,на свалке выходит ребенок в темноте????Спросить всегда можно,тем более ребенок один!!!!Не нужно оправдывать безразличие и пофигизм.Был бы взрослый,еще может и поняли бы..Но девочка 9 лет!!!!ЕЕ высаживают на свалке в темноте и ни у кого не возникло вопросов:Может просто перепутала остановки????
15.12
Бурлит, потому что кроме заголовка не читают ничего.
12.02.2019 15:08
- гость -
15:00, не на свалке, а "в районе городской свалки"
Ну да у нас "в районе городской свалки" в темное время суток полно народу. Даже если он не нарушил закона, человек он хреновый, логически не рассуждает, где маленькие девочки в темное время суток выходят не смотрит, потому что не обязан. Люди людьми называются, потому что иногда делают то, что не обязаны, но другого человека жалко, тем более ребенка
В районе городской свалки постоянно маленькие девочки выходят, как стемнеет. Откуда я знаю что у них там, я там сам выходить боюсь
12.02.2019 15:14 А журналажникам лишь бы хайп устроить. Безграмотный и беспощадный!
о у кого то пукан горит
Ируся где то рядом с истиной.
И! Откуда девочка ехала одна в тёмное время суток?
с 8 лет езжу:
до вокзала на 2 пересадках
на "пряхе" до арбузовки к родственникам
дети нынче нежные пошли
"но по смыслу статьи очень похоже, что девочка сказала, что проехала свою остановку"
По смыслу статьи это было сказано женщине, которая подобрала девочку. Читайте внимательней гость.
12.02.2019 15:23
Подгорает у яжмамок и яжпапок, которые нарожали ни к чему не приспособленных диточек, которые в 9 лет не могут даже на транспорте доехать.
12.02.2019 15:08
- гость -
15:00, не на свалке, а "в районе городской свалки"
Ну да у нас "в районе городской свалки" в темное время суток полно народу. Даже если он не нарушил закона, человек он хреновый, логически не рассуждает, где маленькие девочки в темное время суток выходят не смотрит, потому что не обязан. Люди людьми называются, потому что иногда делают то, что не обязаны, но другого человека жалко, тем более ребенка
канеш.....в автобусе то были только водитель,кондуктор и маленькая девочка......Первые двое и виноваты,чоуж..А все святые пассажиры вобще ни при чем. Так что ли?
"В заголовке черным по белому написано"
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А вы попробуйте читать не только заголовок.
Откуда девочка ехала одна в тёмное время суток? Это первый вопрос, который могли задать себе кондуктор и водитель, но они не обязаны делать это. И когда она выходила в районе городской свалки даже не заметили этого, они отвернулись, потому что не обязаны это замечать. Простые хорошие люди, вкалывающие с утра до вечера за нищенскую зарплату. Я раньше думал, когда люди богатеют, теряют человечность, но походу и от бедности человечность теряется
12.02.2019 15:29 В 9-10 лет в темное время суток (после 19 часов вечера) из бассейна на окраину города! Что ж вы таких нежизнеспособных тупней воспитываете!
12.02.2019 15:27
- гость -
Подгорает он больше у тварей, которые из людей превратились в один большой пукан, который не обязан смотреть за детьми. Пукан же не просил яжематерей и яжепапок рожать
12.02.2019 15:31
- гость -
Вы уже настолько отошли от образа человека к образу зада, что если у ребенка хреновые родители, то ребенок сам виноват? Вы реально люди?
12.02.2019 15:29
гость
Откуда девочка ехала одна в тёмное время суток? Это первый вопрос, который могли задать себе кондуктор и водитель,
Серьёзно?!) а не яжемать с яжеотцом?
12.02.2019 15:28
Ируся
канеш.....в автобусе то были только водитель,кондуктор и маленькая девочка......Первые двое и виноваты,чоуж..А все святые пассажиры вобще ни при чем. Так что ли?
Ну вот сейчас Ируся высказала более адекватную мысль. Да, и остальные, если они были в автобусе, могли обратить на это внимание. А если девочка осталась в автобусе одна, то вообще нехорошо получилось
12.02.2019 15:36
- гость -
Серьёзно?!) а не яжемать с яжеотцом?
А если у нее яжемать и яжеотец наркоши или их вообще нет, ее можно выкинуть на свалке? Серьёзно?!)
12.02.2019 15:18
водитель
Это пять!
)))))
Люди, вы сначала в ситуации разберитесь, а потом уже начинайте г*вном кидаться.
Где сказано, что ее насильно высадили?
Что высадили прямо у ворот свалки?
Там прямо возле свалки ЧС начинается - и дачи и жилые дома.
Редакция, Вы не могли бы более адекватно новости подавать?
Или Вам так приятно наблюдать всё это бурление?
Б ..., кто эти комментаторы, которые не видят тут ничего особенного? У них есть дети, но им нет дела до чужих детей, потому что они не просили их рожать?
Может немного не в тему. По поводу объявления остановок. Возьмем два маршрута. 60 и 10. 10 уже сколько лет едет дальше Урожайного? У большинства автобусов автоинформаторы до сих пор не перестроены. Урожайный - это конечная и баста. Та же ситуация у 60. Открывание дверей.Сколько раз был свидетелем того, что в 10, да и не только, водители принципиально не открывают заднюю дверь! Пассажиры, большинство из которых дети, не успевают выйти, проезжают свою остановку. Причем делает это водитель абсолютно рандомно : хочу - открою, а хочу - не открою! Про хамство кондукторов вообще отдельный разговор.
12.02.2019 15:41
- гость -
12.02.2019 15:18
водитель
Это пять!
Спасибо! В районе свалки реально хрен его знает, что происходит. Маленькие девочки к вечеру собираются и их яжемати с яжеотцами
12.02.2019 15:38 - дурачок, не? кто про такое тут писал-то? проспись иди!
есть у нас дети но они всегда с карманными деньгами и не молчат если что
всякую фигню уже пишите
12.02.2019 15:41
- гость -
Вот стопудово вам не понравилась бы такая ситуация с вашим ребенком. Но ваш то в такую не попадет, вы крутой родитель. А дети плохих родителей сами виноваты? Это страшно... Не хотелось бы думать, что теперь это нормально, дети плохих родителей должны сгинуть. По моему Ницше что-то похожее высказывал, его высказвания Гитлер потом использовал. А Ницше был великий философ, походу был прав, к этому идем. Пусть выживают сильнейшие дети
Смешались в в кучу люди, кони, Ницше, Гитлер, современные реалии. У современных яжродителей говно начинает брызгать изо всех щелей, как только они учуяли, что на права их диточки покусилсь!
12.02.2019 15:49, глупая, со времен Спарты ничего не изменилось. Кто-то живет, а кто-то выживает.
а сразу Гитлер то???
12.02.2019 15:44
- гость -
дурачок, не? ты же сам написал про яжемать, проспись иди!
самовыпиливание?
12.02.2019 15:56
- гость -
глупая, я надеялся, что со времен Спарты хоть что то до тебя дошло.Нет ты все та такая же глупая. Спартанка, ...
12.02.2019 15:57 они еще и родителей своих выпилят!
от стопудово вам не понравилась бы такая ситуация с вашим ребенком.
?
А кто виноват, что ребёнок в такой ситуации оказался, разве не родители?
У современных детей, у которых нет хороших яжематерей, дающих много дене,г нет шансов на выживание. Потому что у хороших яжематерей, дающих много денег своим детям, говно начинает брызгать изо всех щелей, как только они учуяли, что какие то плохие дети плохих яжематерей тоже хотят какие то права
12.02.2019 16:02
- гость -
А кто виноват, что ребёнок в такой ситуации оказался, разве не родители?
Конечно, родители. Но ребенок то виноват? Не? Вы что сделаете с ребенком плохих родителей? Просто не заметите, потому что не обязаны? Вот я об этом. Мой ребенок в такое не мог попасть, вырос уже, не попав, но мимо других не пройду, по хрену какие у них родители
Зато в котэджэ живут, в своем доме, без дурацких соседей! Делают что хотят!
хотят мусорку нюхают, хотят за воронами следят с мусорки
В 9 лет это ещё РЕБЁНОК , и да - дети иногда теряются ( от растерялся) , у них нет вашего жизненного опыта , не все отмороженные . Ребёнок растерялся , но взрослый человек опыт имеет и должен хоть иногда думать и соображать и помогать маленьким и слабым , если он конечно человек , а не просто прямоходящее .
И да , это ненадлежащее оказание услуг - заиндевевшие окна ( особенно в темное время суток ) , не объявление остановок .
Ну, с заиндевевшими окнами наверное ничего не сделать и остановку можно не услышать, но просто обратить внимание на ребенка, одного в автобусе, вечером, практически за городом? Даже если не обязаны, и устали, и зарплата маленькая, но просто по человечески?
Если ребенок ехал в Гоньбу на 25,то всего скорее из Научного городка..В Гоньбе нет же секций никаких,про школу вот не знаю..Знакомые там живут,ребенка возят в садик и на секции в город..Девочка ехала домой наверное с занятий..Наверняка не в первый раз..Растерялся ребенок,не смог правильно найти выход из ситуации.Но рядом были взрослые люди,которые при желании,смогли бы ей помощь оказать..Но всем плевать на одинокого ребенка ,выходящего на свалке..
всем кто защищает водителя и контролёров : ваше чадо высадят в поле и в мороз вы тут го..ом всё забрызгаете, чисто по человечески это ребёнок, родителей здесь не нужно приплетать, опять же по человечески, автобус пустой или почти пустой и эта жаба контролёрша с дЭбилом водилой не на своём горбу девочку везут ! в СССр мы детьми катались на общественном транспорте и никто нас не высаживал !
я бы за такое водиле глаз на рабочее место натянул !
водитель обязан был связаться с диспетчером и пересадить ребенка в другой встречный автобус. И сообщить об этом либо руководству либо в транспортную полицию
Наказать владельца компании перевозчика -отозвать лицензию на маршрут и отдать другому перевозчику. За то что это было не прописано у экипажа в служебной инструкции
ну сходи натяни воитель
задолбали и идите читайте что должен водитель а что обязан
12.02.2019 16:52 Ты читать умеешь? Все приплел и даже жабу-контролера, которого сроду тут не было. Смори, от натуги натягивать инсульт может хватить, так что до пенсии не доживешь
майор, ВСЕХ УВОЛИТЬ, ВСЕХ РАЗОГНАТЬ! Клоун ты. Петрушка!
Дай Бог,чтобы в результате этого инцидента ,у девочки не появился страх общественного транспорта и самостоятельного передвижения..Идти в темноте мимо свалки по обочине дороге,где проносятся авто..а ты одна в полном отчаянии бредешь и плачешь от страха..Пусть она теперь водителю и кондукторше каждую ночь снится в кошмарном сне.
"...поразительно, как наш народ гармонирует с природой."(с)
а вы точно психолог?
12.02.2019 17:07 Жир с монитора течет! Пеши исчо!
Как раскололось общество, большинство все таки люди, но есть прям твари. Достоевский сказал «Целый мир не стоит и одной слезы ребенка», яжеотец походу какой-то...
12.02.2019 17:51 Никто никуда не раскалывался. А я советую тебе еще на раз "Братьев Карамазовых" перечитать, чтобы понять, почему и зачем это высказывание появилось.
12.02.2019 17:55
- гость -
Да нет, раскололся и сильно, советую тебе комменты здесь еще раз перечитать, чтобы это понять
В принципе, водителя и кондуктора, можно понять, они не просили тупую яжемать, не давшую своему ребенку денег, рожать. Если чиновница с большой зарплатой не просила, то они с маленькой точно. А то что у ребенка тупая яжемать, так это проблемы ребенка. Это же не их ребенок
Нельзя расколоться сильно и слабо! ))) Это как быть немного беременной. Это как осетрина второй свежести. Может быть пора просто заткнуться? Некоторым.
12.02.2019 18:03
- гость -
Свежесть бывает только первая. Она же и последняя. А раскол на тех, кто не пройдет мимо даже чужого ребенка и тех, кому на него с.ть, это раскол сильный
я в очереди иногда пенсионерам и детям денег добавляю, а вы здесь за 20 рублей ребёнка, и тех кто за него заступается, гнобить пытаетесь....кто здесь моральный урод ?, ребёнок это ребёнок....если у вас нет детей вас нужно высаживать на свалке в мороз...............
Любая мать стала бы разбираться за своего ребенка в такой ситуации, а те, которым наплевать на чужих детей, за своего орали бы даже сильней. Понятно, что не все дети могут оказаться в такой ситуации, мы за ручку доводили и встречали. Но любой ребенок в какой то момент может оказаться вне опеки родителей в непростой ситуации. И если тот, кто в этот момент может помочь, сделает вид, что это не его проблема, то родители, которым плевать на чужих детей, за своего завизжат точно
12.02.2019 18:34
гость
Любая мать стала бы разбираться за своего ребенка в такой ситуации,
Интересный поворот) В такой ситуации надо разбираться с такой матерью, которая отпускает маленького ребенка одного в темное время суток путешествовать на автобусе, не дав в запас денег на всякий такой случай.
енот, ё-маё, Ты читать умеешь? Кто ее высадил? Она сама попросила сделать остановку и вышла!
12.02.2019 18:06 А раскол этот не родители ли этих детей сделали? Подумай на досуге и не торопись на эмоциях отвечать.
Люди!!! Поймите, здесь не умысел, здесь стечение обстоятельств.
Большинство сделают вид, что не видят и пройдут мимо, отвернувшись! Кто виноват? Яжродители! Вот она причина вашего раскола!
12.02.2019 16:29
гость
В 9 лет это ещё РЕБЁНОК
Вот правильно! И отпускать его одного ездить на автобусе, да еще и когда темно!
Мой сын в 90-е ездил на динамо на тренировки на футбол в 9 лет и далее. Так я ехала вместе с ним до динамо, потом возвращалась до мединститута на работу, ждала 3 часа и названивала домой, чтоб он взял трубку дома (сотовые были редкостью тогда). Он всегда четко отвечал, потому что знал, КАК я волнуюсь.
12.02.2019 18:55
Я в 80-е (самое начало) по всему городу сам уже рассекал, будучи в таком же возрасте. Маманьк,. ты ему в первую брачную тоже помогать будешь? или он тебе мужика уже привел в качестве любимого?
12.02.2019 18:45
- гость -
Ты весь пост то прочитай, любой ребенок в какой то момент может оказаться вне опеки родителей в непростой ситуации. И твой тоже. Я помогу, даже зная, что он твой. Ребенок не виноват, что у родителя мозга нет. Вот этим человек и отличается от подобия человека
2.02.2019 18:59
- гость -
12.02.2019 18:55
Я в 80-е (самое начало) по всему городу сам уже рассекал, будучи в таком же возрасте.
ну это у кого как) но какие претензии у мамашки с папашкой могут быть к посторонним людям? Верно?
12.02.2019 18:48
- гость -
Не только родители, еще и отдельные нелюди, которые с.ть хотели на чужих детей, если родители не позаботились. Я даже не был уверен, что такие есть, но вижу есть
12.02.2019 19:05 У моего ребенка есть мозг. В отличие от некоторых недовзрослых, который даже свой родной город не знают и блудят в нем!
12.02.2019 19:07
- гость -
Ну статья "Оставление в опасности" и посторонних людей касается. Но действительно, такие родители должны винить в первую очередь себя. Хотя и вы, хорошие родители, не зарекайтесь, всяко может повернуться и ваш ребенок в какой то момент может оказаться не под контролем. Правовых претензий к посторонним людям не будет, но сомнения в том, что те, кто могли помочь, но наплевали - это люди, появятся
12.02.2019 18:45 Ребенок проехал остановку и это непростая ситуация? Ты что, совсем чёкнутая? Человеку 9 лет!!!! Или у тебя только дауны родятся?
12.02.2019 19:10
- гость -
Не зарекайся и у детей с мозгом бывают проблемы. И повторю, я помогу, не разбираясь твой это ребенок или нет, с мозгом он или нет, мне плевать, главное, что это ребенок. А он тебя, к сожалению, не выбирал. И если посторонний человек ему в трудной ситуации поможет, это останется у него в памяти и он не будет похож на тебя, и это хорошо
12.02.2019 19:12 Начало и конец сообщения противоречат друг другу. Научился жонглировать терминами? Возьми печеньку! Только смысла в сообщении ноль!
12.02.2019 19:16 К моему лучше не подходи. Сам выкарабкается. От тебя только вред!
12.02.2019 19:16
- гость -
Тебе не понять не начала не конца поста, не напрягайся. Ты, в принципе, не представляешь, как оторвать зад ради другого человека, даже ребенка
12.02.2019 19:17
- гость -
Я, к сожалению, не буду разбираться твой это или нет, у меня другой уровень морали. Для меня это ребенок, за родителя, морального урода он не в ответе
12.02.2019 19:16 А ты меня знаешь? Пусть эти слова на твоей совести останутся. Прилетит когда-нибудь. Может вспомнишь, а лучше бы и нет.
12.02.2019 19:23 уровней у морали нет. Как у и у тебя нет никакой морали - одно лицемерие.
12.02.2019 19:23
- гость -
Уже знаю. Ты пройдешь мимо 9-летнего ребенка в темное время суток в районе городской свалки, потому что это проблемы его тупой яжематери. Мне этого достаточно, чтобы составить мнение о тебе
12.02.2019 19:14
- гость -
12.02.2019 18:45 Ребенок проехал остановку и это непростая ситуация? Ты что, совсем чёкнутая? Человеку 9 лет!!!! Или у тебя только дауны родятся?
По ходу, у кого-то другого.
Мои выросли уже, самостоятельные мужики получились. А у вас все плохо, видимо, отсюда и агрессия?
Считала и считаю, что родители всегда ответственны за своих детей в первую очередь, и если что-то не так, значит, не научили и не объяснили.
12.02.2019 19:26
- гость -
Урони есть у всего и у морали тоже, твой уровень, например, ниже нулевой отметки
12.02.2019 19:27
- гость -
Полностью согласен, в первую очередь. Ну вы же, во вторую очередь, не пройдете мимо оставленного плохими родителями ребенка? Как минимум, спросите, где ответственные за него родители? Не спросите?
12.02.2019 19:27
гость
12.02.2019 19:23
- гость -
Уже знаю. Ты пройдешь мимо 9-летнего ребенка в темное время суток в районе городской свалки
Зачем ерунду писать: Девочка вышла из автобуса, никто не обратил внимания, все с работы едут, устали. Женщина проезжала на машине, подобрала и довезла. Все нормально закончилось. Родители пусть благодарят бога и чешут репу, что не проговорили со своим ребенком разные ситуации.
12.02.2019 19:32
гость
12.02.2019 19:27
- гость -
Если увижу, что ребенок нервничает или плачет, обязательно. Если идет уверенно, да еще по телефону разговаривает, например, то не подойду.
12.02.2019 19:33
- гость -
Девочка вышла из автобуса, никто не обратил внимания, все с работы едут, устали
Хорошо, если так, я тоже хочу так думать, но трудно поверить, что водитель и кондуктор не обратили внимание на девочку, которая вечером едет одна практически за город. Возникает подозрение, что заметили, но решили, что это не их проблемы...
Женщина проезжала на машине, подобрала и довезла. Все нормально закончилось
Судя по постам на ветке, не все бы подобрали и довезли...
Родители пусть благодарят бога и чешут репу
Надеюсь чешут. Теперь поди поняли, что их ребенок волнует только их. А случись что, такие люди, как женщина на машине, могут и не встретится...
Опять ко-ко-ко.
Опять "вот они должны".
Опять "вот на его месте, он должен был ".
Опять "они скоты, а я Дартаньян"
Начните, все-таки, с себя.
"Я должен"
"моя обязанность"
"моя ответственность"
И мир заиграет новыми красками
Водятла на кол!!!! Это недочеловек!!!!
Люди! я бы тому животному водителю лично все кости бы сломал!
13.02.2019 06:01
РУССКИЙ ПАТРИОТ_odnoklassniki
Люди! я бы тому животному водителю лично все кости бы сломал!
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Костолом, начни бабушек через дороги переводить.
А вот вы сердобольные людишки часто думаете о рядом стоящих с вами людях- на остановках, в очередях, просто о коллегах по работе - как у них дела, хорошо ли им, как им помочь-может им денег дать на проезд или что еще. Я думаю нет, вот и водитель он устал от толп людей, машин на дороге и просто хочет домой как и все вы. И он не обязан вникать в каждую ситуацию. А детёныш нужно было ещё и по жопе дома отвесить, чтоб не повадно было.