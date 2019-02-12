Следственный комитет в Барнауле начал проверку сообщения об оставлении в опасности девятилетней девочки, которую без денег высадили у городской свалки в темное время.

В краевом управлении СКР отмечают, что в СМИ появились данные о том, что вечером 11 февраля 2019 года в Барнауле водитель пассажирского автобуса, следовавшего по маршруту №25, высадил ребенка на обочине дороги в районе городской свалки.

"По словам женщины, которая на своем автомобиле довезла ее к родителям, ребенок шел по обочине трассы в темное время, подвергая свою жизнь опасности. По словам девочки, она не успела выйти на своей остановке из-за замерзших окон автобуса, а денег на обратный билет у нее не было", – добавляют в ведомстве.

В рамках проверки следователи установят все обстоятельства случившегося и дадут оценку руководству транспортной компании и водителю.