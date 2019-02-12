Врачи Краевой клинической больницы скорой медицинской помощи оказывают медицинскую помощь пострадавшим при обрушении трапа в аэропорту Барнаула.

Как сообщает министерство здравоохранения Алтайского края, после ЧП в больницу скорой помощи поступили три человека. Состояние пациентов оценивается от удовлетворительного до средней степени тяжести. Их жизни ничего не угрожает.

"У двух человек есть локальные повреждения скелета, у третьего – поверхностные ушибы. Все пострадавшие госпитализированы в травматологическое отделение больницы для дальнейшего наблюдения и лечения", – сообщили в министерстве.

Напомним, ЧП произошло примерно в 7:30 утра во вторник, 12 февраля. Люди поднимались в самолет "Уральских авиалиний", вылетавший из Барнаула в московский аэропорт "Домодедово". При посадке произошел надлом стойки корзины трапа, в результате чего шесть пассажиров упали на посадочную полосу.

Следственные органы возбудили уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

В аэропорту пройдет внеочередная проверка всех трапов.