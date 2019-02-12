Уголовное дело возбудили в Алтайском крае в связи с безвестным исчезновением жителя Новосибирской области 1992 года рождения.

В региональном управлении Следственного комитета сообщили, что 8 января этого года мужчина по пути следования в Новосибирскую область покинул автомобиль, припаркованный на территории Поспелихинского района.

После этого его дальнейшее местонахождение не известно.

Приметы пропавшего: на вид 20-25 лет, рост 160-165 сантиметров, худощавого телосложения, глаза голубые, волосы рыжие, стрижка короткая.

Был одет: зимняя камуфлированная куртка без капюшона с оттенками светло-коричневого цвета, под которой была толстовка черного цвета с капюшоном, под толстовкой свитер шерстяной серого цвета с молнией до середины с двумя полосками белого цвета, футболка черного цвета, брюки зимние камуфлированного цвета с оттенком зеленого цвета на лямках, сапоги резиновые зеленого цвета, варежки вязанные серого цвета.

Особые приметы: шрам на верхней губе слева, на груди шрам от ножевого ранения, на лице угревая сыпь, ходит вприпрыжку, злоупотребляет спиртным.

Граждан, которым что-либо известно об обстоятельствах безвестного исчезновения мужчины, просят сообщить по телефонам: 8 (3852) 29-80-39, 29-80-94, 02.