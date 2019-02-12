Глава МИД Японии Таро Коно назвал условия заключения мирного договора с Россией во время прений в бюджетной комиссии нижней палаты парламента, сообщает ТАСС.
"В теории, заключение мирного договора включает в себя прекращение состояния войны, решение территориальной проблемы, а также проблем, связанных с военными компенсациями, – заявил Коно.
Территориальная позиция Японии известна – они требуют вернуть острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и гряды Хабомаи. А вот вопрос о военных компенсациях пока еще полностью не прояснен.
В японской прессе звучала версия о том, что страна хочет предложить России отказаться от взаимных прав требовать какие-либо компенсации, связанные с южными Курильскими островами.
Это рассматривалось как дополнительное соглашение, призванное урегулировать послевоенные процессы и укрепить двусторонние соглашения стран. В частности, об этом писала газета Yomiuri.
Комментарии
мир с Россией включает в себя вопрос военных компенсаций
Германия вроде бы заплатила России военные компенсации. А США японцам заплатили за то что сбросили на них атомные бомбы. Или не заплатили?
Япония пусть вернет вывезенное царское золото переданное на покупку оружия....
И компенсации как агрессор во второй мировой войне заплатит...
А тогда мир заключим, но без передачи островов.
Территориальная позиция Японии известна – они требуют вернуть острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и гряды Хабомаи.
то есть Акт о безоговорочной капитуляции Японии во II мировой войне как-бы теряет силу, ну в отношении страны-правоприемницы великой державы...