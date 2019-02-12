Глава МИД Японии Таро Коно назвал условия заключения мирного договора с Россией во время прений в бюджетной комиссии нижней палаты парламента, сообщает ТАСС.

"В теории, заключение мирного договора включает в себя прекращение состояния войны, решение территориальной проблемы, а также проблем, связанных с военными компенсациями, – заявил Коно.

Территориальная позиция Японии известна – они требуют вернуть острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и гряды Хабомаи. А вот вопрос о военных компенсациях пока еще полностью не прояснен.

В японской прессе звучала версия о том, что страна хочет предложить России отказаться от взаимных прав требовать какие-либо компенсации, связанные с южными Курильскими островами.

Это рассматривалось как дополнительное соглашение, призванное урегулировать послевоенные процессы и укрепить двусторонние соглашения стран. В частности, об этом писала газета Yomiuri.