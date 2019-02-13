Фото: Екатерина Смолихина / Amic.ru

Жители Барнаула путем онлайн-голосования выбрали три территории, которые благоустроят в этом году.

Первые два места расположены на аллее по улице Георгия Исакова: от ул. 2-й Северо-Западной до ул. Матросова и в другую сторону – до ул. Малахова. Горожане отдали более чем по 10 тысяч голосов за каждый из этих двух участков, сообщает мэрия Барнаула. Третьей площадкой стал сквер по адресу Панфиловцев, д. 22. За него проголосовали более 8 тысяч человек.

Всего в конкурсе принимали участие 49 площадок. Благоустройство общественных территорий планируется начать в июне.