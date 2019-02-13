Фото: Екатерина Смолихина / Amic.ru
Жители Барнаула путем онлайн-голосования выбрали три территории, которые благоустроят в этом году.
Первые два места расположены на аллее по улице Георгия Исакова: от ул. 2-й Северо-Западной до ул. Матросова и в другую сторону – до ул. Малахова. Горожане отдали более чем по 10 тысяч голосов за каждый из этих двух участков, сообщает мэрия Барнаула. Третьей площадкой стал сквер по адресу Панфиловцев, д. 22. За него проголосовали более 8 тысяч человек.
Всего в конкурсе принимали участие 49 площадок. Благоустройство общественных территорий планируется начать в июне.
Комментарии
А как же парк Юбилейный? На альтернативном (не муниципальном) голосовании за него большинство.
Я тоже не поняла.... Алло!!! А Юбилейный??? Огромная богатая деревьями территория!!!
Юбилейный нужен для гамнослива в Пивоварку. По факту там ничего делать не хотят, денег нужно много, да и желания у власти нет.
Много деревьев , кто -то руки погреет на древесине . Сейчас повырубают всё под благовидным предлогом , построят вам площадки и будите гулять и спортом заниматься по пеклу , без тенёчка .