Полиция в Барнауле задержала 19-летнего молодого человека, подозреваемого в повреждении чужого автомобиля.

Как сообщили в ГУ МВД по региону, к правоохранителям обратился 45-летний мужчина, который рассказал, что у его автомобиля Subaru, припаркованного во дворе дома по улице Сиреневой, были повреждены крыша, капот, дефлектор капота, левое боковое зеркало. Сумма ущерба составила 21 тысячу рублей.

Полицейские установили, что к преступлению причастен 19-летний молодой человек, который будучи пьяным, из хулиганских побуждений повредил автомобиль.

По данному факту возбуждено уголовное дело.