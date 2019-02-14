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Врач-онколог: что нужно делать, чтобы уберечься от рака

, ИА "Амител"
О профилактике онкозаболеваний и распространенных видах рака
Татьяна Синкина уверена, правильный образ жизни может остановить рак / Фото: Юлия Корчагина

Татьяна Синкина уверена, правильный образ жизни может остановить рак / Фото: Юлия Корчагина

В эфире программы "Тема дня" на радио "Эхо Москвы в Барнауле" (69.11 УКВ) Татьяна Синкина, заведующая поликлиникой "Надежда" Алтайского краевого онкоцентра, кандидат медицинских наук, рассказала о профилактике рака.

– Татьяна Владимировна, как появляется рак?

– В основе возникновения онкологического заболевания лежит процесс нарушения регуляции тканевого роста. Клетки нашего организма постоянно растут и делятся, для того чтобы заместить поврежденные или старые, но всегда существует вероятность возникновения ошибки. Наш организм, конечно, оснащен механизмом предупреждения и исправления ошибок, но он может давать сбой.  Если механизм контроля деления клеток ломается, то возникает неконтролируемый рост клеток и, как следствие, рак. Причинами этого процесса могут быть:  наследственные мутации и появление наследственно-обусловленного заболевания. Так, поломки в генах BRCA 1,2 достоверно увеличивают риск развития рака молочной железы и яичников. Вообще факторов риска развития рака много. Некоторые из них связаны с образом жизни и на них можно повлиять. А вот генетика и возраст изменению не подлежат. Установлена отчетливая связь между стрессовыми ситуациями в жизни человека и возникновением злокачественных новообразований. Стресс – это пусковой механизм к снижению иммунитета и развитию опухоли. Известно, что оптимизм укрепляет иммунитет, а счастье продлевает жизнь.

В этой связи жителям нашего региона необходимо обратить внимание на свой образ жизни. Ведь здоровье человека в 70% зависит от самого человека – от его образа жизни, двигательной активности, рационального питания, душевной гармонии, нормального режима труда и отдыха, отказа от вредных привычек. Режим труда и отдыха в балансе и гармонии имеет значение.

– Какова статистика по заболеванию раком в Алтайском крае?

– В Алтайском крае стабильно сохраняются высокие показатели по онкологическим заболеваниям, хотя наметилась положительная тенденция к снижению. В 2018 году выявлено около 11 тысяч заболеваний. У женщин лидирует рак молочной железы. У мужчин – рак легких и рак предстательной железы. Далее идет рак кожи, рак щитовидной железы и колоректальный рак. Эта тенденция едина и для других стран.

– С чем связана тенденция к снижению числа онкобольных?

– Это, скорее, тенденция к стабилизации показателей. Улучшилась выявляемость злокачественных образований. Этому способствует оснащение. В первую очередь, это наличие ультразвуковой аппаратуры, которая есть, практически, в каждой поликлинике. Ультразвуковое исследование позволяет выявить опухоли, по крайней мере, на три-четыре года раньше. Также появилась возможность выполнения более "тяжелых" методик исследования: магнитно-резонансной и компьютерной томографии, с помощью которых мы можем провести уточняющую диагностику заболеваний. Это дает возможность выявления онкозаболеваний на более ранних стадиях. Мы добились определенных показателей по увеличению продолжительности жизни населения, что ведет за собой рост статистических показателей заболеваемости онкологическими заболеваниями, об этом и ВОЗ говорит. Средняя продолжительность жизни у женщин 76 лет, у мужчин 65 лет.

– Татьяна Владимировна, вы говорите о высоких технологиях, доступности аппаратуры. А как пройти обследования? Что нужно делать, чтобы не заболеть таким серьезным заболеванием?

– Каждый человек ежегодно должен проходить обследование в смотровом кабинете. Там вас проверят на наличие опухолей наружных локализаций. Кроме того, необходимо пройти флюорографию раз в год, поучаствовать в скрининговых программах, профосмотрах, диспансеризации. Это тот необходимый минимум, который нужно в определенном возрасте проходить. Однако самостоятельное увлечение "тяжелыми" методами исследования, например, компьютерной томографией, недопустимы. Любые обследования необходимо выполнять по назначению врача. Также у населения Алтайского края имеется возможность поучаствовать в "Открытых приемах" или "Акциях", которые проходят и в нашей поликлинике. В 2018 году мы осмотрели таким образом пять тысяч человек. Это большое количество людей. Выявили чуть больше 80 злокачественных образований, а также большое количество доброкачественных, которые необходимо лечить. Своевременное выявление и лечение "предраковых заболеваний" позволяет предупредить возникновение рака, сохранить жизнь и  предотвратить нелегкие виды лечения!

– Когда человек узнает о том, что у него рак, – это шок, прежде всего. Как быть? С чего начать?

– Действительно, каждого человека сообщение о том, что у него обнаружен рак, вводит в стресс. Рак – это тяжелая болезнь. Нужны крепкие нервы, сила духа, осознанность и оптимизм, чтобы победить этот недуг. Нельзя целиком уходить в болезнь, нельзя думать только о ней. Практически у всех работают защитные механизмы. Происходит осознание заболевания и того, что необходимо лечиться. Настроиться на то, что есть шанс на выздоровление и возвращение к реальной здоровой жизни. Необходимо ставить цель – выздоровление! И это немаловажно – настроить себя на позитив, на лечение. В дальнейшем человек быстрее восстанавливается, возвращается в общество.

Подробнее о том, как уберечься от коварного заболевания, слушайте в программе "Тема дня"
.

Автор:
Оксана Бассауэр главный редактор

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Комментарии

14.02.2019 10:30
Агент госдепа

"оптимизм укрепляет иммунитет"

После таких высказываний нужно делать ссылку на клинические исследования, а то возникают сомнения в квалификации говорящего это.

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