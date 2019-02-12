Чемпионат по грэпплингу определил сильнейших борцов в Алтайском крае

В минувшие выходные 9 и 10 февраля в Алтайском центре самбо в Барнауле состоялся открытый чемпионат и первенство Алтайского края по грэпплингу и грэпплингу-ги.

В турнире участвовали 190 спортсменов в возрасте от 10-ти лет. В том числе команды Новосибирской области СК "Сибирь", СК "Rychin-Team".

Алтайский край представляли команды ВПК "БАРС" (г. Рубцовск), ДЮСШ Рубцовского района, ВПК "МЕДВЕДЬ" (с. Поспелиха), СК "Олимп" (г. Новоалтайск), СК "Юность" (г. Новоалтайск). За столицу Алтайского края выступали клубы: СК "ТОП ФАЙТ", КСБЕ "Эксклюзив", ВПК "Алькор", СК "Росс", ВСК "Вега-Кристалл", ЦСЕ "Top Team Siberia", сборная команда АлтГУ, ДЮСШ "Ирбис".

Организаторы турнира – Алтайская краевая федерация панкратиона и грэпплинга и министерство спорта Алтайского края.

"Турнир прошел на хорошем уровне, было много ярких поединков", – отмечает председатель совета Алтайской краевой федерации панкратиона Антон Кленьшев. По его словам особо ценно то, что несмотря на морозы и карантин по ОРВИ и гриппу спортсмены смогли выбраться на соревнования.

В итоге ценными призами за индивидуальное мастерство были отмечены:

По грэпплингу:

"За волю к победе" – Дягилев Михаил (СК "Юность"), Манахова Валерия (КСБЕ "Эксклюзив"), Тихобаев Илья (СК "Лидер"), Зайцев Макар (КСБЕ "Эксклюзив"), Шихов Федор (СК "Олимп").

"За лучшую технику" – Фозилов Билол (КСБЕ "Эксклюзив"), Кириченко Родион (КСБЕ "Эксклюзив"), Фирсов Вадим (ВПК "Медведь"), Адушкин Николай (СК "Олимп").

"За самый короткий бой" – Фозилов Билол (КСБЕ "Эксклюзив"), Лапин Семен (ВПК "Медведь"), Радченко Никита (СК "Юность"), Гаджиев Исмаил (СК "Прайд Джим"), Раззамазов Данил (СК "Олимп").

По грэпплингу-ги:

"За волю к победе" – Кириченко Родион (КСБЕ "Эксклюзив"), Коваль Андрей (ВСК "Алькор"), Перфильев Матвей (КСБЕ "Эксклюзив"), Репет Николай (КСБЕ "Эксклюзив"), Баймуродов Абдумажид (СК "ТОП ФАЙТ").

"За лучшую технику" – Кириченко Родион (КСБЕ "Эксклюзив"), Фозилов Билол (КСБЕ "Эксклюзив"), Фирсов Вадим (ВПК "Медведь"), Тухватуллина Алсу (СК "Лидер"), Шириков Фархад (СК "Вызов").

"За самый короткий бой" – Лапин Семен (ВПК "Медведь"), Фозилов Абосс (КСБЕ "Эксклюзив"), Шаповалов Илья (ВПК "Медведь"), Комаровский Данил (ВСК "Алькор"), Шарифов Хурсанд ( СК "ТОП ФАЙТ").

Лучшими борцами турнира стали Гаджиев Исмаил из клуба "Прайд Джим" и Ермилов Виктор из клуба "РОСС".

В командном зачете бронзу по грэпплингу увезла домой команда СК "Олимп" (г. Новоалтайск) под руководством Андрея Прокопьева и Николая Маришкина. По грэпплингу-ги третье место заняла команда ВСК "Алькор" (г. Барнаул) под руководством Михаила Духова. Успешным стало и выступление СК "Лидер", который стал серебряным призером турнира по грэпплингу и грэпплингу-ги.

В борьбе за золото в командном зачете не было равных сборной КСБЕ "Эксклюзив". Наши земляки под руководством тренеров Ивана Толстопятова и Ильи Голубева с честью отстояли спортивную славу Барнаула, завоевав первое командное место и в грэпплинге и в грэпплинге-ги и стали лучшей командой турнира.

Лучшими тренерами по итогам турнира стали Иван Толстопятов и Илья Голубев.

Лучшим судьей турнира признан Александр Щербак из Рубцовска.

Грэпплинг: вид спортивного единоборства, совмещающий в себе технику всех борцовских дисциплин, с минимальными ограничениями по использованию болевых и удушающих приёмов. Считается европейской модификацией японской борьбы джиу-джитсу.