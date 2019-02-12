Новый голос ежедневно будут слышать более 100 000 барнаульцев. Новоиспеченный диджей станет ведущим самых ярких мероприятий радиостанции.
Кастинг начался с 08.02.2019 и закончится 06.03.2019. Кастинг разделен на несколько этапов: сбор анкет, отбор претендентов, прослушивание в звукозаписывающей студии. В финале барнаульцы получат возможность проголосовать за понравившегося участника, а представители "DFM Барнаул" выберут лучшего.
За всеми новостями проекта вы можете следить в группах радиостанции DFM Барнаул, на портале amic.ru, а также в интернет сообществе Barnaul 22.
Заполнить анкету можно здесь.
Комментарии
Когда будет отбор? Я отправил заявку
Лучше слушать через инет, без местной рекламы, каждые 20 минут.
Опять очередной кастинг
Очередной? А что был уже? Я не помню такого
Как будто через интернет рекламы нет. Очнитесь! Она сейчас везде
ой, ну наконец-то, а то ваши ди-джеи с мерзким говором, на манер ма-аасквы, тянущие все гласные уже достали. Возьмите людей с нормальной дикцией
Кажется знаю кого из друзей туда отправить...