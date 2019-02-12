Жители Горно-Алтайска продолжают жаловаться на переполненные мусорные баки. Вот такая фотография с улицы Колхозная опубликована в соцсетях, сообщает Служба Новостей "FM-Продакшн".

На фотографии видно, что баки переполнены, вокруг них образовалась свалка, мусор растаскивают собаки. Местные жители рассказывают, что ситуация не улучшается уже долгое время.

При этом прокуратура города вынесла представление в отношении регионального оператора – ООО "Коммунальщик". Контроль за работой оператора осуществляет администрация города.

Напомним, горожане могут рассказать о проблемах Горно-Алтайска в рамках проекта "Жалобная книга Службы Новостей "FM-Продакшн". Сообщения принимают по номеру WhatsApp 8-923-649-96-41, 8-923-649-96-41.