Современная тенденция к персонализации нашла свое отражение в обновленном внедорожнике Land Cruiser Prado Style*, который, подобно его легендарному предшественнику, обещает стать хитом продаж. Основа автомобиля – комплектация "Элеганс" с дизелем 2.8 (177 л.с.), а индивидуальные атрибуты разработаны по аналогии с подобными моделями Land Cruiser 200* и Lexus LX*, что непременно понравится ценителям проверенного временем качества в современной интерпретации.

ПОДЧЕРКНУТЬ ПРЕВОСХОДСТВО

Экстерьер и интерьер обновленного Prado явно придется по вкусу тем, кто любит подчеркивать свое превосходство и статус: оба его бампера украшены оригинальными накладками, задние фонари имеют прозрачные рассеиватели, а подсветка подножек усиливает харизматичность модели. Салон Prado Style выделяется роскошной кожаной обивкой сидений и фирменным тиснением на дверных панелях.

РАЗДЕЛЯЙ И ВЛАСТВУЙ

Под стать шикарной внешности – внутренняя "начинка" автомобиля, обладающая всеми преимуществами истинного, классического внедорожника. Среди них – мощный двигатель, полный привод и рамная конструкция, обеспечивающие абсолютный комфорт и возможность преодоления любых препятствий как в поездках по городу, так и при покорении бездорожья, что особенно актуально в условиях суровых российских зим.

Помимо легендарных качеств, присущих всем автомобилям Toyota Land Cruiser Prado, новая версия обладает массой прогрессивных опций. В дополнение к стандартным режимам движения здесь есть режимы SPORT S/SPORT S+*, обеспечивающие максимальный комфорт при движении в различных дорожных условиях. Кроме того, в автомобиле созданы все условия для безопасного вождения: 4 камеры панорамного обзора, режим "прозрачный капот", система Multi-Terrain Select*, позволяющая подстраиваться под различные типы дорожного покрытия, а также интеллектуальные системы активной и пассивной безопасности Toyota Safety Sense*.

ЦЕНА ПРЕСТИЖА

Неповторимая внешность и улучшенная внутренняя оснащенность Toyota Land Cruiser Prado Style, естественно, не могли не отразиться на цене автомобиля: стоимость обновленного Prado – от 3 млн 751 тысячи рублей, что на 183 тыс. дороже машины в комплектации "Элеганс" и на 131 тыс. дешевле Prado с дизельным двигателем в комплектации "Престиж", но без эксклюзивного пакета индивидуализации.

Записаться на тест-драйв Toyota Land Cruiser Prado Style и оформить заказ можно у официального дилера Toyota в Алтайском крае – Тойота Центре АЕМ. Здесь вам не придется долго ждать свой автомобиль: они уже есть в наличии. Сервис, гарантия и чистота сделки – все это только у официального дилера Toyotа!

Тойота Центр АЕМ – официальный дилер Toyota в Алтайском крае

г. Барнаул, ул. Попова, 165

Тел.: +7 3852 23 23 23

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*Лэнд Крузер Прадо Стайл, Лэнд Крузер 200, Лексус ЭльИкс, Спорт Эс/Спорт Эс плюс, Малти-Террейн Селект, Тойота Сэйфти Сенс – прим. ред.