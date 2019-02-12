Самый романтичный праздник в году – День святого Валентина – будут праздновать 14 февраля в России и других странах мира. Любовь – это одно из самых загадочных и необъяснимых чувств. Однако существуют вполне объяснимые факты о любви, которые подтверждены учеными.



1. Любовь вызывает привыкание.

Ученые выяснили, что любовь может вызывать привыкание, так как это чувство активизирует участки мозга, которые отвечают за жажду, привыкание и чувство эйфории. Поэтому любовь вызывает чувство привыкания, которое схоже с привыканием, вызванным при употреблении наркотиков.

Ученые выяснили, что любовь может вызывать привыкание, так как это чувство активизирует участки мозга, которые отвечают за жажду, привыкание и чувство эйфории. Поэтому любовь вызывает чувство привыкания, которое схоже с привыканием, вызванным при употреблении наркотиков. 2. Любовь снижает чувствительность к боли.

Обнимающиеся влюбленные могут получить увеличение окситоцина в крови, благодаря чему снижается или вовсе пропадают болевые ощущения. Также у влюбленных, которые держатся за руки или обнимаются, значительно понижается уровень стресса.

Обнимающиеся влюбленные могут получить увеличение окситоцина в крови, благодаря чему снижается или вовсе пропадают болевые ощущения. Также у влюбленных, которые держатся за руки или обнимаются, значительно понижается уровень стресса. 3. У влюбленных синхронизируется пульс.

Исследования ученых доказали, что у влюбленных, которые смотрят друг другу в глаза, синхронизируется сердцебиение. Для того чтобы пульс влюбленных синхронизировался, достаточно 3 минут.

Исследования ученых доказали, что у влюбленных, которые смотрят друг другу в глаза, синхронизируется сердцебиение. Для того чтобы пульс влюбленных синхронизировался, достаточно 3 минут. 4. Разбитое сердце может привести к реальным проблемам со здоровьем .

Стресс, который обрушивается на организм после тяжелого разрыва со своей второй половинкой, способен привести к реальным проблемам с сердцем. Поэтому словосочетание "разбитое сердце" приобретает другой смысл. Синдром разбитого сердца может вызывать поражение сердечной мышцы. Симптомы могут быть настолько сильными, что их можно принять за сердечный приступ. Человек может почувствовать боль в груди, затрудненное дыхание.

. Стресс, который обрушивается на организм после тяжелого разрыва со своей второй половинкой, способен привести к реальным проблемам с сердцем. Поэтому словосочетание "разбитое сердце" приобретает другой смысл. Синдром разбитого сердца может вызывать поражение сердечной мышцы. Симптомы могут быть настолько сильными, что их можно принять за сердечный приступ. Человек может почувствовать боль в груди, затрудненное дыхание. 5. Любовь опьяняет.

Химические вещества, которые выделяются при влюбленности, отключают участки мозга, ответственные за принятие обоснованных решений. Именно поэтому считается, что любовь мешает трезво смотреть на вещи.

Химические вещества, которые выделяются при влюбленности, отключают участки мозга, ответственные за принятие обоснованных решений. Именно поэтому считается, что любовь мешает трезво смотреть на вещи. 6. Тайные романы усиливают эмоции.

Когда влюбленные держат свой роман в тайне, в организме повышается содержание вещества под названием фенилэтиламин. Это вещество также содержится в шоколаде.

Когда влюбленные держат свой роман в тайне, в организме повышается содержание вещества под названием фенилэтиламин. Это вещество также содержится в шоколаде. 7. Любовь вызывает побочные эффекты.

Часто влюбленность способствует повышению уровня гормона кортизола, который отвечает за чувство стресса. Также любовь понижает уровень серотонина, который отвечает за чувство общей удовлетворенности. В совокупности оба этих эффекта могут вызвать симптомы, похожие на обсессивно-компульсивное расстройство. Это объясняет необычное поведение, свойственное влюбленным.