Авария произошла на пересечении улиц Эмилии Алексеевой и 80-й Гвардейской Дивизии / vk.com/barneos22

Столкновение автомобилей Chevrolet и Toyota произошло в Барнауле в районе пересечения улиц Эмилии Алексеевой и 80-й Гвардейской Дивизии.

Как сообщили порталу Amic.ru в городской ГИБДД, по предварительным данным, авария случилась в 14:25. Установлено, что водитель 1977 года рождения, управляя автомобилем Chevrolet, не уступил дорогу автомобилю Toyota под управлением мужчины 1960 года рождения.

В результате ДТП пострадал пассажир автомобиля Chevrolet 1955 года рождения. Ему оказана медицинская помощь. По факту ДТП проводится проверка.