На 72-м году жизни после продолжительной болезни скончался ветеран войны в Афганистане Борис Керимбаев, сообщает Тengrinews со ссылкой на главу казахстанского союза ветеранов "Боевое братство" Сергея Пашевича. Черный майор умер утром 12 февраля.

Керимбаев был легендарным в среде прошедших Афганистан воинов и запомнился своими успешными операциями.

Так, его соратник Пашевич вспомнил случай, когда Грозный майор вошел в Панджшерское ущелье и по приказу командования должен был удерживать его месяц.

Но под его командованием советские солдаты 177-го отдельного отряда специального назначения контролировали участок больше полугода, не подпуская превосходящих численностью моджахедов.

Войска покинули ущелье лишь тогда, когда командование заключило перемирие, и вывод солдат из ущелья было одним из его условий.

За военную службу Борис Керимбаев получил свыше десятка наград, в том числе Орден Красного Знамени, Орден За службу Родине в Вооружённых Силах СССР 3 степени и Орден Айбын 1 степени.