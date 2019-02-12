Гости мероприятия смогут насладиться работами, выполненными в лучших традициях реалистической школы живописи. Работы Анны теплые, душевные и очень близкие для каждого – как раз такие, которые помогут почувствовать приближение весны с ее легкой радостью.

Кроме того, на открытии всех гостей ждет фортепианная музыка от Ренаты Каревой, выступление кавер-бенда "Нет времени", а также профессиональный ведущий, конкурсы, призы и, конечно, фуршет.

Сбор ценителей тонкого искусства состоится 13 февраля в 18.00, в 18.30 официальное открытие.

Вход свободный.

Справка

Анна Торопова родилась в Новоалтайске 4 августа 1986 года. В 2006 закончила Новосибирское государственное художественное училище, в 2013 – Российскую академию живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова (г. Москва). С 2016 преподает специальные дисциплины в НГХУ на отделении "живопись". До "Дебюта" Анна участвовала в выставках объединения "ОХРА" и других коллективных выставках различного уровня.

Галерея традиционного искусства "Нагорная"

г. Барнаул, ул. Аванесова, 30

Телефон: 8-963-578-11-78

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