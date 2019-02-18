С января 2019 года абоненты "Росводоканала Барнаул" могут передать показания счетчиков не только по телефону или через сайт, но и по автоматическому номеру. Новый сервис работает в круглосуточном режиме ежемесячно с 5 по 25 число.

Номер-"робот" для приема показаний: 8 (3852) 99-50-55. Показания можно внести, используя тональный набор клавиатуры или назвать их. В случае передачи некорректных данных робот задаст уточняющие вопросы. Если все прошло без сбоев, информация поступает в систему и по ней производится расчет оплаты.

"Росводоканал Барнаул" принимает показания от жителей частного сектора и домов с непосредственной формой управления.

Напомним, что показания приборов учета также можно внести через специальную форму на сайте, лично в Центре обслуживания абонентов, через SMS, личный кабинет в системе "Город", а также позвонив по телефону 28-22-00 в call-центр "Росводоканал Барнаул".