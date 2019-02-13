Инициативная группа барнаульцев, в которую вошли депутаты, журналисты, историки и общественные деятели, написали коллективное обращение главе городу Сергею Дугину и губернатору Алтайского края Виктору Томенко с просьбой сохранить парк "Изумрудный".

Как следует из письма, опубликованного в Facebook, инициативная группа в составе архитекторов, журналистов, историков, общественников готова разработать дендроплан парка (в первоочередном порядке его юго-восточной части, которая оголена полностью) и согласовать документ с архитектурными службами администрации Барнаула. Кроме того, они готовы организовать весной и осенью 2019 года несколько субботников по очистке территории и посадке новых деревьев и кустарников, а также сотрудничать с любыми предприятиями, выражающими готовность взять шефство над парком.

"Просим вас поддержать инициативу барнаульцев по возрождению парка БМК ("Изумрудный"). Территория деградирует около тридцати лет, с начала 1990-х годов. В настоящее время парк находится на грани катастрофы: спущен пруд, в аварийном состоянии мосты, уничтожены более 500 здоровых деревьев, пустоши заросли сорняком, отсутствует освещение", – говорится в тексте письма.

По словам представителей, инициативная группа, сотни барнаульцев готовы принять участие в работах по восстановлению любимого места отдыха на безвозмездной основе. В числе тех, кто поставил подписи под документом, главный редактор журналов "Алтай", "Культура Алтайского края" Лариса Вигандт, журналисты Сергей Зюзин, Сергей Тепляков, Артем Кудинов, Юрий Красильников, а также почетный архитектор Станислав Зенков и историк-краевед Даниил Дегтярев. Всего же подписали документ 37 человек.

При этом власти Алтайского края намерены сохранить парки "Изумрудный" и "Юбилейный" и не допустить там застройки многоэтажными домами. Об этом сообщила глава управления имущественных отношений Алтайского края Елена Зинкова. По ее словам, власти не против народных проектов по озеленению парка и даже могут помочь. Единственное, что любой проект должен быть согласован с городской администрацией, чтобы во время работ не повредить никакие коммуникации. С инициативой народных проектов выступил и депутат краевого парламента Владислав Вакаев.

Ранее сообщалось, что в Барнауле заведено уголовное дело по факту вырубки 560 деревьев в парке. Это произошло в 2017 году, в период работы арендатора ООО "Лидер". Дело заведено в отношении руководителя компании Владимира Фишера. Ходили слухи, что в парке планируется жилая застройка, хотя арендатор уверял, что парк будет работать, там хотели построить несколько новых объектов и значительно его преобразить. Самое интересное, что арендатор презентовал красивый проект реновации парка, но до конкретных действий так и не дошло.