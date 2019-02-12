По счастливой случайности никто не пострадал / Фото: vk.com/incident22
Столкновение двух автомобилей произошло днем 12 февраля в Барнауле на пересечении улиц Малахова и Сухэ-Батора.
"В результате столкновения одного из участников откинуло на пешеходный переход. По счастливой случайности никто не пострадал", – сообщили в паблике "Инцидент Барнаул".
Также со ссылкой на очевидцев отмечается, что, вероятно, авария произошла по причине того, что один автомобиль хотел проскочить на желтый сигнал светофора, а второй в это время начал движение.
Комментарии
Это уже не первый автомобиль, который по "счастливой случайности", не задел никого на переходе. Живем на перекрестке и с балкона очень часто наблюдаем как вылетают туда машины, стремящиеся с переезда проскочить четную сторону Малахова. И всегда их выносит на место где стоят пешеходы!!! Ведь эта "счастливая случайность" может закончится. На переходе часто стоят дети, старики, которые могут просто не сообразить вовремя отскочить. Пока Янтарный стоял в "недострое" на этом месте стояли ж/б отбойники, да переходить там особой нужды не было, теперь это очень оживленный перекресток. А может редакция Амик инициировать обращение в ГБДД по поводу этого перекрестка? Может опять поставить ж/б плиты с небольшим проходом для пешеходов. Проблем с переходом это не создаст, а обезопасит на 100%. Это ведь жизни людей!