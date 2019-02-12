По счастливой случайности никто не пострадал / Фото: vk.com/incident22

Столкновение двух автомобилей произошло днем 12 февраля в Барнауле на пересечении улиц Малахова и Сухэ-Батора.

"В результате столкновения одного из участников откинуло на пешеходный переход. По счастливой случайности никто не пострадал", – сообщили в паблике "Инцидент Барнаул".

Также со ссылкой на очевидцев отмечается, что, вероятно, авария произошла по причине того, что один автомобиль хотел проскочить на желтый сигнал светофора, а второй в это время начал движение.