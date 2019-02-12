Минэкономики спрогнозировало инфляцию на 2019 год, сообщает "Ъ" со ссылкой на отчет министерства.
Ведомство отмечает, что в январе цены выросли на 1% в сравнении с декабрем, что ниже ожидаемого. В сравнении же с аналогичным периодом прошлого года увеличение стоимости услуг и товаров составило 5%.
Эксперты прогнозируют, что своего пикового значения инфляция достигнет весной. С марта по май годовая ее планка поднимется до 5,2-5,4%.
По подсчетам специалистов, по итогам года в случае сохранения стабильного курса рубля инфляция опустится ниже 5%.
Примечательно, что в декабре 2018 года министр экономического развития РФ Максим Орешкин дал аналогичный прогноз. По его оценке в конце марта инфляция превысит 5% после чего будет снижаться.
Комментарии
А если продукты, у которых подходит к концу срок годности, не выкидывать, а уценять, то цены меньше расти будут. И с лекарствами также. А если специально выкидывать, чтобы цены росли, тогда да, инфляция прет
Что?Ещё????
17:13
Прям не голова, а дом советов!
странно как то,вроде уже объявляли 5% только за январь или у нас как всегда-правая рука не знает что делает левая