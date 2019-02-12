Минэкономики спрогнозировало инфляцию на 2019 год, сообщает "Ъ" со ссылкой на отчет министерства.

Ведомство отмечает, что в январе цены выросли на 1% в сравнении с декабрем, что ниже ожидаемого. В сравнении же с аналогичным периодом прошлого года увеличение стоимости услуг и товаров составило 5%.

Эксперты прогнозируют, что своего пикового значения инфляция достигнет весной. С марта по май годовая ее планка поднимется до 5,2-5,4%.

По подсчетам специалистов, по итогам года в случае сохранения стабильного курса рубля инфляция опустится ниже 5%.

Примечательно, что в декабре 2018 года министр экономического развития РФ Максим Орешкин дал аналогичный прогноз. По его оценке в конце марта инфляция превысит 5% после чего будет снижаться.