Подготовку к весеннему паводку начали в Барнауле – комплекс профильных вопросов был рассмотрен на заседании комиссии администрации города по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Как сообщили в пресс-центре мэрии, согласно данным начальника Алтайского гидрометцентра Александра Люцигера, можно рассчитывать на то, что при равномерном оттаивании в весенний период почва способна будет впитать определенный объем талых вод.

В данный момент снегозапасы на реке Оби в районе Барнаула составляют 148% от нормы.

При этом, согласно предварительному прогнозу, март обещает быть богатым на осадки.

В настоящее время власти краевой столицы сосредоточены на уточнении сведений о количестве домов, подверженных подтоплению, и проживающих в них людях; определении сил и средств, необходимых для выполнения противопаводковых мероприятий; обследовании гидротехнических и водопропускных сооружений.

Первый заместитель главы администрации города по дорожно-благоустроительному комплексу Анатолий Воронков отметил: "Сегодня первоочередная задача по подготовке к паводку: не дожидаясь наступления снеготаяния, заниматься очисткой кровель многоквартирных домов, водоотводных устройств, отмосток от снега и льда. И активно вывозить снег с городских улиц. Для этого МБУ "Автодорстрой", районным администрациям дано поручение о привлечении дополнительной техники".