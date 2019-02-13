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Наедине с бедой: как двум инвалидам выжить в одиночку

, ИА "Амител"
Илюше и его маме нужна помощь

Казалось бы, они живут наедине со своей бедой. Сын и мать – оба инвалиды. Но их судьба оказалась небезразлична окружающим. Так они попали под опеку благотворительного фонда "Облака".

Илюша… Так сразу начали называть сотрудники фонда этого парня с растрепанной копной темных волос и добрыми глазами. Вы можете увидеть его на этой фотографии, сделанной на обычный телефон. Без художественной обработки и намерения вызвать чрезмерную жалость. Такой же простой снимок, как и наш Илюша.

Он пришел в фонд не сам. Такой наивный, как ребенок – вряд ли бы Илюша смог понять, как им с мамой сделать свою жизнь лучше. Их маленькая, но очень добрая семья так и жила бы на пенсию мамы – инвалида первой группы – 19 000 рублей в месяц. Из которых 10 тысяч отдавали бы за аренду жилья.

Рядом оказался неравнодушный человек – Галина Ивановна, их соседка. Она взяла семью под опеку, давала Илюше небольшие подработки за 50-100 рублей, чтобы у него были карманные деньги. И Илюша, очень хозяйственный мальчик, никогда не отказывался. Именно Галина Ивановна записала Илью на прием в "Облака".

"Когда он пришел к нам, мы сразу поняли, что это большой ребенок. Очень добродушный и искренний – ничего он не скрывал, рассказывая свою историю. Понимающий и смекалистый, но очень забывчивый – все надо объяснять по несколько раз. Ответственный – если сказали сделать, значит, точно выполнит", – рассказали в благотворительном фонде "Облака".

Почему Илюша такой? У него задержка психического развития и парез лицевого нерва. Именно поэтому кажется, что он всегда ухмыляется, когда говорит. Но это не причина, а лишь следствие.

После второго класса мальчика ударило током, когда он во время игры залез в трансформаторную подстанцию. После этого случая Илюша стал плохо читать и начал отставать в развитии. Тогда же ему оформили инвалидность, а в 18 лет сняли. Теперь на учет надо встать у взрослого невролога и заново оформить документы. После этого Илюша начнет получать пенсию, а пока им с мамой финансово приходится очень трудно.

Сейчас Илья учится в строительном колледже. Точнее, он – слушатель. Это значит, что у него не будет диплома, а лишь справка, что он прослушал курс. Но все-таки у него будет профессия. Это то, чего хотела Илюшина мама – чтобы он выучился. Ради этого они и переехали в Барнаул, несмотря на то, что мама очень больна.

У Лидии Прокопьевны – мамы Ильи – почечная недостаточность, и она находится на гемодиализе. Это такая процедура очищения крови от токсических веществ, которую нужно проходить 3 раза в неделю. Поэтому семья вынуждена снимать жилье совсем рядом с Краевой больницей и отдавать за нее такие деньги. В доме, где поселились Илья с мамой, живет много пациентов, находящихся на гемодиализе.

Илюше учиться очень нравится. Когда он приходит в фонд, то даже здесь выполняет домашнее задание, чтобы не терять времени. На учебу ходит пешком через весь город, даже в морозы – денег на проезд нет, а занятия пропускать не хочется.

Мастер из колледжа Лариса Геннадьевна очень хорошо отзывается об Илюше. Говорит, что очень старательный. На такого ученика смотреть одно удовольствие.

Илюша – замечательный мальчик, который, придя за помощью в фонд, сам был готов помочь "Облакам" какой-нибудь работой. Он очень трудолюбивый.

"Мне очень нравится физически работать", – уверенно говорит Илюша.

Когда Илья пришел в фонд и рассказал свою историю, сотрудники благотворительного фонда поняли, что эта семья очень нуждается в поддержке. Обеспечили их продуктами и подобрали для парня одежду. А затем начали решать, какую помощь можно оказать.

Как слушатель, Илюша получает стипендию 560 рублей. Это, конечно, не спасает семью от нужды. У семьи справки о том, что они малоимущие, нет.

Фонд "Облака" помог Илье собрать все необходимые документы, подробно объясняя, где и какие справки нужно взять. Очень часто звонили ему, чтобы узнать, что он уже сделал. Благодаря Управлению социальной защиты населения по городу Рубцовску и Рубцовскому району, справка была оформлена очень быстро. Благодаря этому документу, Илюша сможет питаться в столовой колледжа бесплатно.

Это все, что коллектив "Облаков" мог сделать для Илюши и его мамы в первое время. Теперь на очереди – оформление инвалидности Ильи. Но сейчас им нужна срочная помощь с оплатой аренды квартиры. Поддержать семью хотя бы на два месяца может абсолютно каждый неравнодушный.

Общая сумма сбора – 20 000 рублей.

Реквизиты для перевода с сообщением "Илюше и его маме":  
- пожертвование через сайт
- через "Сбербанк-онлайн" на карту №5469 0200 1268 3240, зарегистрирована на Джамилю Алибулатовну С. (директор фонда); 
- по номеру телефона, привязанного к вашей карте "Сбербанк": +79609612442, Семененко Д.А.; 
- отправить смс на короткий номер 3434 с кодовым словом "Облака 300" (сумма после пробела может быть от 50 рублей); 
- для юридических лиц и также для физических лиц, которые хотят работать только с юридическим счетом, имеется расчетный счет в Альфа-Банке. Все поступления адресные от физических лиц опубликовываются в отчетах под постом: р/с No 40703810123100000035 в ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА- БАНК", к/с: 30101810600000000774 в СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ, БИК 045004774. 

Благотворительный фонд "Облака"
г. Барнаул, пр-т Социалистический, 34, офис 101 (средний вход в здание) 
Телефон: (3852) 590-180
Официальный сайт
#фондоблака #помощьдетям #барнаул22

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

13.02.2019 08:45
гость

В доме, где поселились Илья с мамой, живет много пациентов, находящихся на гемодиализе. 10 тыс. аренда ???

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13.02.2019 08:52
- гость -

позор Сверхдержаве !!!

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13.02.2019 08:54
месный

Вот пойдёт этот Илюша куданибуть по городу, в аптеку, за едой в магазин, в соцслцжбу (имеет полное право) и повстречает он на нерегулируемом ПП когонибуть типа Пионера - и всё, нету Илюши. А типа Пионер доказавший что единорогов нет и с чувством выполненного долга отправится в места не столь отдалённые и возможно даже изучит там птичий язык.

0  0
13.02.2019 09:16
- гость -

а местный угрожает что илюшу собьет пионер

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13.02.2019 09:30
Лол

Потуги этого государства выглядеть социальным закончатся вместе с пенсами из ссср....

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13.02.2019 09:35
месный

13.02.2019 09:16
- гость -

Нееее. Эт я предостеригаю Илюшу и информирую, о том, что есть такие ПиОнэры.

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13.02.2019 09:40
- гость -

как понимаю снимают комнату в пансионате на горе, остановка РТП, раз там много пациентов гемодиализа. у меня там отец лежал. 14 лет на гемодиализе прожил. когда отказали почки и пошла интоксикация организма повезли из деревни сначала в Новоалтайск - не приняли, Барнаул - не приняли, Рубцовск - приняли ибо больше некуда было везти. В Бийске на тот момент еще не работало отделение. мы жили от Бийска в 90км. Пансионат сам по себе общага с одной кухней. раз в месяц выдавали 2 булки хлеба, одну курицу и набор круп. болезнь страшная...

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13.02.2019 09:50
- гость -

предостеригалка надорвется

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13.02.2019 11:10
Гость

перевел

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