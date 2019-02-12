В Российской парфюмерно-косметической ассоциации бьют тревогу – обязательная маркировка продукции может привести к перебоям в поставках импортных духов и туалетной воды, сообщают "Известия".

Специалисты считают, что новый регламент распространения парфюмерии сократит ассортимент приблизительно на 10%.

Новая система маркировки продукции будет проходить тестирование в добровольном порядке с марта текущего года, а уже в декабре станет обязательным условием российского рынка.

В то же время для зарубежных производителей ожидаются трудности. Во-первых, до сих пор не решен вопрос, как осуществить передачу специальных криптознаков для продукции иностранным производителям.

Во-вторых, требуются дополнительные финансовые вливания. По оценкам экспертов, каждому заводу подстраивание под новый стандарт обойдется около 30 млн рублей.

Для крупных брендов это не слишком большая проблема, однако и они деньги считать умеют.

"Если выручка от реализации парфюма в России не покроет дополнительных издержек, то компании просто прекратят его поставки в страну, – спрогнозировал исполнительный директор Ассоциации производителей парфюмерии, косметики, товаров бытовой химии и гигиены (АППИК БХ) Петр Бобровский. – Таким образом, более популярные на рынке духи останутся, менее популярные – исчезнут с полок магазинов".

В то же время в Центре развития перспективных технологий (оператор маркировки) считают, что серьезных проблем возникнуть не должно и поставщики успеют подготовиться к предновогоднему пику продаж.