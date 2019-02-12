Миллиард рублей направят на ремонт теплосетей Барнаула в течение пяти лет, сообщает мэрия. Соответствующее соглашение заключено между городской администрацией и руководством СГК.

Средства будут вкладываться в ремонтные мероприятия на наиболее изношенных участках трубопровода.

Считается, что планомерные работы приведут к ежегодному сокращению количества коммунальных аварий. А сроки их ликвидации должны сократиться благодаря улучшению технического обеспечения ремонтных бригад.

Так, после аварии в поселке Южный по поручению мэра Сергея Дугина приобрели дополнительное оборудование для бригад. В том числе вентиляторы, обогреватели, рации, светильники и погружные высокотемпературные насосы, способные откачивать кипяток.