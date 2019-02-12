Миллиард рублей направят на ремонт теплосетей Барнаула в течение пяти лет, сообщает мэрия. Соответствующее соглашение заключено между городской администрацией и руководством СГК.
Средства будут вкладываться в ремонтные мероприятия на наиболее изношенных участках трубопровода.
Считается, что планомерные работы приведут к ежегодному сокращению количества коммунальных аварий. А сроки их ликвидации должны сократиться благодаря улучшению технического обеспечения ремонтных бригад.
Так, после аварии в поселке Южный по поручению мэра Сергея Дугина приобрели дополнительное оборудование для бригад. В том числе вентиляторы, обогреватели, рации, светильники и погружные высокотемпературные насосы, способные откачивать кипяток.
Комментарии
А раньше оборудования не было?
Так это вопрос к монополисту, почему они не оснащают бригады.
А по сути, на мой взгляд, в этом году приложили все усилия, чтобы рвал и топливо. Ведь тарифы и их повышение надо оправдывать, а тут ещё и миллиард упал. Только спрашивать надо по всей строгости и даже больше!!!!!
Давно пора!
Правильно! СГК бабки собирает, а город за счет бюджета им оборудование покупает. МОЛОДЦЫ! Или теперь можно деньги бюджета в частный бизнес вкладывать?
Удивительно, хапнули народное добро, прибыль собирали, а ремонт значит за счет бюджета??
Где закон обязывающий владельцев инвестировать в поддержку средств производства в стратегически значимых отраслях???
Думцы как страусы в этом вопросе...
Что значит за счёт госбюджета ? Тоесть народ второй раз оплатит ? Или у власти всё же хватит силы воли заставить владельцев организации всё купить , отремонтировать и переложить изжившие себя коммуникации за УЖЕ ПОЛУЧЕННЫХ с населения денег.
12.02.2019 23:38
гость
Если власть заставит собственника выполнить ремонт за свой счет, то денег из бюджета выделено не будет и что тогда осваивать - присваивать?
г-н мельниченко в предвкушении потирает руки....