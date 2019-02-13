Тема рубок в ленточных борах Алтайского края всегда была непростой, а в последние несколько месяцев стала почти скандальной. Общественники и депутаты настаивают на сокращении добычи древесины в уникальных лесах региона, лесные арендаторы говорят о необходимости рубить больше. Чиновники пока придерживаются нейтральной позиции. И все уповают на науку. А наука, во всяком случае те ее представили, которых собрали на недавнее совещание в Новосибирске, говорят, что ленточным борам гибель от топора не грозит. Даже наоборот, лес погибнет, если в нем не станут больше рубить.
Совещание, посвященное ленточным борам Алтайского края, прошло 7-8 февраля в Новосибирске. Участие в нем принял корреспондент портала Amic.ru.
Представительство ученых было обширно: эксперты прибыли из Барнаула, Новосибирска, Красноярска, Екатеринбурга, Москвы. В числе организаторов – Институт леса Сибирского отделения Российской академии наук и Союз организаций лесной отрасли "Алтайлес".
Напомним, что ленточные боры в Алтайском крае – это четыре ленты соснового реликтового леса (Барнаульский, Касмалинский, Кулундинский, Алеусский). Он защищает почву от эрозии и, конечно, выполняет функцию "легких". Поводом для споров является из-за того, что по закону – это ценные леса, а потому и рубки там более щадящие, чем в обычных, эксплуатационных. В конце 2018 года министр природных ресурсов России Дмитрий Кобылкин заявил, что алтайские боры получат особый статус, чтобы сохранить ценный лес. Напрямую он не сказал, но понятно, что речь идет о сокращении рубок. Этого уже не первый год добиваются алтайские общественники. И против этого недавно и очень резко выступили представители лесного бизнеса.
Справка от Минприроды
Алтайский край – малолесный регион. Имеет 4,4 млн га лесных угодий, 1,3 млн га из них – ленточные боры. Площадь боров растет: в 1983 году она составляла 844,2 тысячи га, в 2013 году – 1 млн 74 тысячи га, в 2018 году – 1 млн 96 тысяч га. Сейчас в ленточных борах существует 15 особо охраняемых природных территорий на общей площади 195 тысяч га.
"Зеленые щупальца"
Летом 2018 года в регионе работали независимые эксперты, они обследовали 64 участка. Представитель Всероссийского научно-исследовательского института лесоводства и механизации лесного хозяйств Олег Рябцев сообщил, что по итогам проверки можно сделать вывод: в целом хозяйство ведется правильно, хотя и требуются некоторые поправки, где-то по интенсивности, где-то по уходу.
"Я ваши боры видел, у вас многие вопросы на порядок лучше, чем в других регионах. Да, есть недостатки, но они преподнесены, как большая проблема", – добавил заведующий кафедрой лесоводства Уральского государственного лесотехнического университета, профессор, доктор сельскохозяйственных наук Сергей Залесов, имея в виду многочисленные высказывания экологов и активистов о том, что лес на Алтае нещадно рубится.
Однако претензий много и со стороны бизнеса: лесные арендаторы заявляют о политическом давлении и вмешательстве непрофессионалов.
"Если положить на весы позицию экологических организаций и профессионального сообщества, то мнение экологов весит больше, чем наши с вами. Сегодня экономически доступные леса можно закрыть под предлогом ООПТ (особо охраняемых природных территорий – прим. ред.), биоразнообразия, и это сделали наши "зеленые" коллеги. Теперь они хотят и вовсе запретить использование лесов", – посетовал на совещании "главный алтайский лесник", президент СОЛО "Алтайлес", заслуженный лесовод России, доктор сельскохозяйственных наук Михаил Ключников. Он, кстати, с 2005 по 2012 год работал руководителем сначала агентства лесного хозяйства, затем управления лесами, иными словами был лесным чиновником. Неофициально его называют одним из основателей холдинга "Алтайлес" (сегодня это главный лесной арендатор).
Имен Ключников не называл, но очевидно речь об Алексее Грибкове, своем давнем "заклятом друге". Последние несколько лет Грибкова можно назвать главным общественником по лесной тематике. Сейчас он является активистом регионального Общероссийского народного фронта, что открыло перед ним доступ к федеральным лесным чиновникам.
Михаил Ключников уверен: вопрос с рубками леса давно перешел из экологической в политическую плоскость. В активности экологов он видит антироссийскую деятельность. А руководство страны боится переломить ситуацию, опасаясь спекуляции на теме леса.
"Зеленые" не всегда действуют искренне, они распустили щупальца по всей стране. Никому не нужна сильная Россия, никому на рынке не нужна наша древесина", – уверен Михаил Ключников.
Такое же мнение высказали в неформальной беседе с корреспондентом Amic.ru и многие руководители предприятий, входящих в холдинг "Алтайлес": мол, и общественники, и власти просто не понимают всей проблемы.
Михаил Ключников с сожалением говорит, что власти пойдут навстречу общественности и примут решения, которые будут вести к ухудшению лесов за счет сокращения рубок, а их надо увеличивать.
"Рубить надо больше, чтобы мы успели переформировать лес. Леса созрели, они требуют рубки", – сказал он в беседе с корреспондентом портала Amic.ru.
О том же говорили и многие другие участники совещания: если рубить лес меньше, то он может погибнуть от старости, болезней и пожаров.
Лес гибнет
А теперь к деталям. Главная проблема, о которой говорил почти каждый выступающий, – значительная часть деревьев в алтайских ленточных борах уже старая, не выполняет свои экологические функции, не дает семян и мешает расти молодняку. Сплошные рубки в борах были запрещены в 2007 году, теперь здесь можно проводить только разные виды выборочных рубок спелых и перестойных насаждений.
По словам директора Центра защиты леса Алтайского края Александра Зверева, сегодня в ленточных борах всего 10% молодых деревьев, около 55% – это средневозрастные и приспевающие и 35% – уже спелые и перестойные, то есть старые. Еще в 2014 году старых деревьев было около 19%.
"Сейчас санитарное состояние лесов характеризуется наличием ослабленного и усыхающего древостоя. За последние несколько лет из-за болезней и вредителей произошло значительное ухудшение. И в основном в спелых и перестойных насаждениях. ООПТ (особо охраняемые природные территории – прим. ред.), ОЗУ (особо защитные участки – прим. ред.), заказники – потенциальные резервации вредителей, это ведет к гибели ленточных боров", – рассказал Александр Зверев.
Именно на появлении таких особых участков настаивают экологи и теперь уже депутаты с федеральными чиновниками.
В целом доля спелых и перестойных насаждений в лесах СФО составляет уже 52,5%", об этом сообщил заведующий лабораторией таксации и лесопользования Института леса из Красноярска Владимир Соколов. Он добавил, что последний Лесной кодекс фактически привел режим хозяйства в защитных лесах к заповедному, площадь защитных лесов в России по данным на 2011 год составляет 24,1% и постоянно растет. Собственно, это и есть главный предмет спора между бизнесом и активистами: одни хотят больше рубить, вторые – максимально ограничить рубки.
По словам директора Института леса СО РАН, доктора биологических наук, профессора Александра Онучина, в российских лесах применяется экстенсивная модель ведения лесного хозяйства, что привело к негативным изменениям структуры лесного фонда, и деградация будет только продолжаться. Он призывает к более интенсивным рубкам.
"Да, в ленточных борах нужно иметь некие особо охраняемые природные территории, но они не должны быть более 20% от общей площади боров. Остальная часть должна идти в интенсивное использование", – сказал эксперт.
Справка от Минприроды
За последние 10 лет в крае было вырублено 14 млн 369 тысяч кубометров лесных насаждений. В год заготавливается около 1,3 млн кубов именно в ленточных борах (а всего в регионе 2,8 млн кубов). При этом ведется активное лесовосстановление.
Ведущий научный сотрудник Западно-Сибирского отделения Института леса, доктор биологических наук Владимир Седых вообще заявил, что в Алтайском крае происходит деградация лесов из-за большого количества перестойных насаждений. И он тоже считает, что ограничение рубок сделает лес местом для активного распространения болезней, стихийных пожаров. На совещании не было никого с противоположной позицией.
"Бедные" старые сосны
По словам Михаила Ключникова, сосна активно растет до 80 лет, со 120 лет дерево начинает "угасать", 140-летняя сосна поглощает кислорода больше, чем выделяет, к 160 годам 90% деревьев сосны погибает естественным образом. Он добавил, что через 20 лет более 20 тысяч га боров будет в зоне массовой гибели. Это огромный объем горючих материалов, использовать их как древесину будет нецелесообразно, иными словами она перестанет быть интересной для рубки. Так что государству придется вкладывать огромные деньги, иначе все сгорит, грозит он.
"Во многих лесничествах Алтайского края критическая ситуация, в более половины из них 50% насаждений – спелые и перестойные. Если мы ничего не будем делать, то нечего будет передать следующему поколению. Мы сдерживаем воспроизводство лесов", – продолжают настаивать лесоводы в лице директора по лесному хозяйству холдинга "Алтайлес" Валерия Савина.
Впрочем, наука, присутствовавшая на совещании, слова бизнеса только подтверждает. По словам Сергея Залесова, деревья – живые существа, они стареют и болеют, и заражают соседние молодые деревья. Во время пожаров быстро загораются, во время сильного ветра – валятся.
"Если запретить хоронить людей, то люди же не перестанут умирать. Так и лес. Вырубить – не значит уничтожить, рубка – это синоним возобновления. Лес любит стук топора, только топор должен быть с головой", – сказал он.
Сегодня основная разрешенная законом часть рубки в ленточных борах – рубка тех самых спелых и перестойных насаждений. И допускается она в отношении деревьев, достигших возраста 101-120 лет. Так было почти весь советский период, но в 90-х годах возраст подняли на класс, с 121 до 141 года. Затем в 2008 году снова снизили до 101 года. Грибков неоднократно призывал возраст снова поднять. Это бы привело к значительному сокращению объемов рубки. Лесоводы категорически против увеличения возраста: если это сделать, старого леса будет еще больше.
Но тут у экспертов однозначного мнения нет.
"Мы пришли к мнению, что действующий возраст рубки нужно оставлять. Если он будет сокращен, распространится стволовая гниль, но и увеличение возраста – тоже спорный вопрос", – рассказал Олег Рябцев в беседе с Amic.ru.
Заведующий кафедрой лесного хозяйства Алтайского аграрного университета, доктор сельскохозяйственных наук Александр Маленко тоже считает, что возраст рубки надо оставить на том же уровне – 101-120 лет.
А вот насчет пожарной защиты сомнений нет ни у кого – лес от огня берегут именно арендаторы. В год на противопожарную защиту тратится более 200 млн рублей, львиная доля средств – деньги самих арендаторов, выделяемые ими по доброй воле. За эту работу по закону отвечает государство, но средств почти не выделяет. По словам директора по связям с госвластью и общественностью "Алтайлеса" Дениса Шубина, арендаторы в десятки раз содержат противопожарную безопасность выше, чем прописано в законе. А потому у краевых чиновников мало пространства для маневра. Лесной бизнес не только дает налоги и рабочие места, но и буквально спасает лес от пожаров. Уйдет бизнес – кому тушить?
Рубка – это деньги
А вот про деньги на совещании никто не говорил. Но при всех заботах о здоровье леса не стоит забывать: главная задача работающих в лесу арендаторов – заготовка древесины для переработки и продажи. То есть для получения коммерческой выгоды. Главная же задача ленточного бора, определенная в законе, – поддержание экологии.
Экономика региона в этой сфере заинтересована, ведь в отрасли работает более восьми тысяч человек. По словам министра природных ресурсов Алтайского края Владимира Попрядухина, лесная отрасль в валовом региональном продукте занимает от 2 до 4%, в год в консолидированный бюджет РФ дает более 1 млрд рублей налогов и страховых взносов. Индекс промышленного производства за 2018 год вырос на 4,4%. Сегодня не менее 80% добываемой древесины идет на переработку на предприятиях региона.
После заявления министра Кобылкина, что алтайский ленточный бор будет выделен в отдельный лесной район и под него пропишут отдельные правила игры, представители предприятий холдинга и местные власти массово заявили, что это приведет к сокращению рубок и краху отрасли.
Владимир Горохов, руководитель ООО "Лебяжье-Лес" (входит в холдинг "Алтайлес"), привел в беседе с корреспондентом Amic.ru примерные расчеты: сейчас в его лесничестве рубится 70 тысяч кубов в год, 90% из этого – рубки спелых и перестойных насаждений (таких в лесу 60% деревьев). Если класс поднимут на 20 лет или рубки запретят по другой причине, то в год останется для спила только 20 тысяч кубов. Из 200 работников придется уволить 170 человек.
О том, что лес имеет большое значение для экономики региона, на недавнем совещании в Минприроды России сказал губернатор Алтайского края Виктор Томенко.
Однако на том же совещании министр Кобылкин заявил о планах сократить рубки в борах с 1,3 млн кубометров в год до 0,9 млн кубов, то есть почти на треть. Это как раз то, чего так боялись арендаторы. Хотя никаких конкретных решений еще не принято.
Комментарии
Я считаю , что в Правовом Государстве не рубить(бабло), не пилить(бюджет)- это страшный грех!
это что за бредятина "лесоводов",тысячи лет боры росли без их помощи и не гибли.это мерзко и отвратительно,что такие персонажи работают в лесном хозяйстве,за бабло родну. мать продадут.
Вот так и формируется "общественное мнение"
Семье ключниковых здесь не жить, оставят казахстанскую степь и уедут в европу на пмж.
Мнение "ученых" - это тьфу и растереть, оно как флюгель, кто деньги занес туда и вертится.
Вспомните как здесь, визжала одна батаничка о вырубке парка, как все законно и правильно.
не скупится Алтайлес на траты для вливания в СМИ и в новое руководство в крае, лишь бы оставить планку вырубок и доходов на уровне периода правления Карлина..... с такой мотивацией как тут изложено не достойно, стыдно....ПОЗОР!
Нет у этих господ-феодалов понятия стыда и совести ...
Вранье все это. Сосна живёт 300-400 лет. Вековые сосны - это из русского языка. А вредителей много... Особенно люди. Надо бороться и уничтожать вредителей.
13.02.2019 08:15
Ну видать ей зачё заплатили за то она и визжжала
Неймётся алтайлесовским . Думают, что за деньги можно купить всех и всё
По-моему, статья содержит мнение очень компетентных людей.
Причем выводы делаются не голословные, а основанные на изучении фактического состояния ленточных боров.
Поэтому, чтобы дискуссия с ученой средой была конструктивной, было бы здорово, если все недовольные такими выводами, провели свое обследование.
Как говорится, лежа на диване говорить ерунду и поливать порядочных грязью - это вам не мешки ворочать)
13.02.2019 09:05
Вообще-то
бу-бу-бу кудах-кудах
Вообще-то все порядочные в совете федерации сидят, а не тут лижут!
Как минимум 12 тысяч лет боры прекрасно выживали без вмешательства алтайских дровосеков и "ученых".
другой реакции от полупокеров ждать не приходится)
13.02.2019 09:20
всем гостям 9.12-9.15
дровосек березового сока с мякотью перепил, с утра буровит что попало.
Очень аргументированные доводы!
Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом. (Марк Твен)
Потому воздержусь от дальнейшего общения.
Сначала на алтапрессе появились подобные статейки, теперь тут. Почему не публикуются противоположные точки зрения, не публикуются фото с проплешинами? Это сколько же денег надо ввалить информационным ресурсам за пропаганду рубок..
13.02.2019 09:28
гостю 9.24
интересно, вас ключников из палена отстрогал или такие деревянные естественным путем на свет божий появляются
Интересно,столько веков жил лес без подобной тотальной вырубки..И не погибал.А тут бац,и погибнет((И так на одну сосну приходится три пенька..Хватит уже изгаляться в словоблудие на тему вырубки леса..Уже ветра и так задувают ,как в степях..
Высаживать на местах рубок кто будет саженцы??? Или мы зря построили семеноводческую станцию за 400 млн вместо 200 млн как в других регионах ??? Где высаживается лес арендаторами в местах рубок?
Цитата: "На совещании не было никого с противоположной позицией.' Вот и весь ответ. Нормальных учёных туда не зовут и не пускают. А те, что пригреты Алтайлесом, скоро докажут, что сосна - это очень опасный сорняк и подлежит полному уничтожению.
13.02.2019 10:06
гость
а через сколько лет саженцы в 15 см, вырастут до тех деревьев, которые алтайлес вырубает.
а сколько из этих саженцев заболеет? вымерзнет? зачахнет от вредителей?
Это юмор такой? И так уже с климатом дичь творится, ветра с ног сдувают. Пора бы остановиться подумать о восстановлении лесов, а не о том, что нужно больше древесины.
Зеленые" не всегда действуют искренне, они распустили щупальца по всей стране. Никому не нужна сильная Россия, никому на рынке не нужна наша древесина", – уверен Михаил Ключников.
Ааааарррряяя, лес выпиливать не дают, русофобы!!!
чекисты, которые должны охранять богатства страны,
лесник, который должен заботиться о сохранности леса,
но тут что-то пошло не так.
и все пошли в бизнес.
Бабули, Гости и все остальные - приведите факты, что леса веками стояли.
Одна болтовня.
Люди тоже веками живут и веками умирают.
Только сейчас благодаря медицине, крути не крути продолжительность жизни увеличилась.
13.02.2019 10:57
Семен
факты могут привести ученые с противоположной точкой зрения, которых на этот ключниковский междусобойчик никто никогда не позовет и тем более слушать не станет.
потому что бабки рубить нужно, а на лес им похрену, они здесь жить не собираются.
Алкоголь убивает клетки мозга. Но только самые слабые.
Самые сильные остаются. В итоге человек омолаживается
как-то так, да...
"В лесоводстве есть такой показатель – средний возраст насаждений, - говорит Евгений Григорьевич. - В 1947 году, когда в борах были организованы специализированные лесхозы, оказалось, что средний возраст сосны – менее 50 лет. И всякие рубки, кроме так называемых рубок ухода, после войны запретили". Убирали только нежелательные насаждения – осины, березы, ухаживали за лучшими деревьями. В течение 50 лет проводились только такие рубки. При них заготавливалось примерно 600–700 тыс. кубов древесины в год. И средний возраст деревьев поднялся до 80 лет. "Это, в свою очередь, вызвало необходимость начинать бороться с резким старением деревьев, - рассказывает Евгений Парамонов. - Сосна наиболее эффективно влияет на окружающую среду, поглощая углекислый газ и выделяя кислород до 70-80 летнего возраста. Именно в это время происходит усиленный фотосинтез, а дальше начинается период старения". Сегодня все главные рубки проводятся с так называемого шестого класса – со 101 года и выше, чтобы дать простор "подрастающему поколению".
Товарищи не идите на поводу, у не компетентных людей. Многие критики отстаивающие здесь свою точку зрения о данном вопросе имеют даже не поверхностные знания, а басни домашних недо-экологов.
В вопросах лесовосстановления не сведущему человеку, не стоит давать опрометчивую критику. Сосна на первых 20 годах жизни и в природных условиях подвергается заболеваниям, вымерзанию, атаки вредителей и подвергается вероломному уничтожению копытными. Это позволят выживать "сильнейшим" и формировать здоровый древостой устойчивый как климатическим условиям так и к болезням с вредителями. На сегодняшний момент предприятия помимо основной посадки сеянцев сосны и др пород деревьев, также проводят дополнение и замену погибших саженцев прошлых лет (для тех кто на зеленом диване).
Касательно вопроса от западного напитка. Вы утверждаете что вас на данный момент валит с ног ветер по причине вырубленного леса через энное количество лет. Мы живем довольно в динамичное время, и загадывать, а тем более судить о будущем, как то опрометчиво. Возможно стоит сократить потребление напитков, и тогда вас не будет атаковать ветер.
13.02.2019 11:13
ФенистЯсныйСокол Р
балала обо всем и ни о чем
Если же посмотреть на имеющиеся фотографии конца 19-го начала 20-го веков, то в Сибири мы увидим очень молодые леса. Вот известные многим фотографии с места падения тунгусского метеорита, которые неоднократно публиковались в разных изданиях и статьях в интернете.
На всех фотографиях очень хорошо видно, что лес достаточно молодой, не больше 100 лет. Напомню, что Тунгусский метеорит упал 30 июня 1908 года. То есть, если предыдущая масштабная катастрофа, которая уничтожила леса в Сибири, произошла в 1815 году, то к 1908 году лес должен выглядеть именно так, как на фотографиях. Напомню скептикам, что данная территория и сейчас практически не заселена, и в начале 20 века людей там практически не было. Это значит, что вырубать лес для хозяйственных или ещё каких нужд было просто некому.
Век (столетие) — внесистемная единица измерения времени, равная 100 годам. Десять веков составляют тысячелетие. Это по поводу вековых деревьев. Морковку на грядке дома прореживаем и выдергиваем когда созреет гнилую ни кто не ест.
Живой пример по лесополосам в настоящее время тополя и березы исчерпали свой возраст и происходит естественное отмирание и отпад старых деревьев, вот вам и ветер усиливается. Я считаю, что в свое время их не глупые люди посадили и остановили этим опустынивание в Алтайском крае вот только вечно они расти не могут.
А по использованию лесов есть в конце концов закон, как использовать леса закон устанавливает власть, а власть выбираем МЫ.
13.02.2019 11:23
Факты
13.02.2019 11:25
макс р
два неуча с тремя классами церковно-приходской школы.
Мдаааааа. Денег видимо не хило занесли и за статейку и за мнение "экспертов"
Да дела такие, что леса не останется.
А то что у Ключникова нашли счета на 8 млрд и у него латвийское или литовское гражданство есть, об этом не хотят рассказать народу.
Про "Изумрудный" тут тоже несколько статеек было с мнением "биологов", что надо рубить срочно. С научными терминами и цифрами, не подкопаешься. А теперь уголовное дело. С чего бы?
Лес это само возобновляемый ресурс. На сегодняшний день количество подроста 5-15 лет в разы превышает указанное в статистических данных. Последние наш климат не скупился на количество осадков. Это способствовало весьма интересному факту. Средний прирост
подроста сосны обыкновенной составил 20 см. Сосна является породой светолюбивой. При недостатке всего одного климатического фактора, такого как свет, идет разное развитие одновозрастных деревьев.Появляются угнетенные деревья. Дабы не допустить формирование древостоев из таких деревьев и назначаются таксаторами рубки. Подводя основную мысль - ради возобновления и омоложения леса нам в любом случае придется проводить комплекс мероприятий по формированию будущего древостоя. Этот комплекс разработали ученые советского периода. Такие, как:
А.Т. Болотов
Ф.К. Арнольд
Г.Ф. Морозов
Д.М. Кравчинский
М.М. Орлов
В.Н. Сукачев
и др.
Если не проводить все лесоводческие мероприятия, то мы придем либо к таежным не приходим лесам, либо к лесам с большими очагами вредителей и болезней. Ну а про повышения пожарной опасности в принципе молчу(примеров много, когда удаленность и недоступность очага возгорания сыграло злую щитку и послужило причиной колоссальных пожаров, последствия которых и по сей день мы можем наблюдать по всей России).
как сказал этот ключников, что экологи не хотят, чтобы страна была сильной, а сильная страна- страна с вырубленным лесом, сказал открытым текстом, не стесняясь, главное- с заботой стране
Когда уже начнут слушать специалистов, а не крикунов и разных .........
Хоть кто нибудь подумает о жизни людей о их семьях на самом деле о настоящем и будущим, а не высокими словами говорить что " мы оставим для потомков" и дурачить людям голову о сохранении природы.Что вы сделали для этого? Вы затушили хоть один пожар? Посадили хоть одно деревце? у вас опухали и трескались губы, вы получали ожоги, вы задыхались в дыму , вы копали водопои, строили дороги и т. далее.Опомнитесь и именно подумайте о природе и людях. А не занимайтесь грязной политикой и чёрной завистью, хотя завидовать не чему , Потеряете профессиональных людей , потеряете весь ленточный бор. Призываю остановитесь.
13.02.2019 13:15
СоВоК
А Вы прочитали хоть одну книжку о природе и сохранении природных ресурсов? Хотя, судя по ните мыслей, вопрос риторический ...........
Гость
Вы именно гость и видно живёте на непонятных книжках и судя по фильмам. А я практик меня уже жизнь научила.
идеальная манипуляция сознанием: "вывсеврети" и "вамзаплатили"! Если 10 тролликов с разных айпишников (или с одного) напишут, что зеленые все хорошие как доллар, а мнение российских ученых - продажно ))) всему плохому внашей стране верят легко, особенно, когда кто-то усиленно создает иллюзию общественного мнения.
Уроды чёртовы, вырубят весь лес, где мне потом бабаны искать
13.02.2019 13:40
СоВоК
хватит уже, аля-ля траля-ля про людей и профессионалов. если бы вы людей ценили, то тем кто работает в лесу и пилит в цехах не платили бы копейки.
посчитайте сколько за десять лет вы по краю спилили и сколько посадили, и сравните с тем, сколько прижилось.
и еще бы вы не тушили, за ту халяву которая на вас свалилась.
Уважаемый гость, макакин зачем так бурно реагировать на мнение других людей. Книги и теория это конечно хороший признак того что обыватели все таки интересуются данным вопросом. Но действительность токова, что теория и практика развиваются с разной скоростью. Вся лесная наука развивается еще с незапамятных времен и развитие ее продолжается и по сей день, и будет идти еще многие поколения. Прочитав 1 - 2 книги несомненно вы почерпнули минимальный, но все таки объем знаний. Для ведения спора с более продвинутыми людьми этого маловато. Практика показывает все на первый взгляд не видимые в теории острые углы.
еще один водолей. у вас там все такие дефективные, а лесовик?
Тех кто ратует за вырубку леса - на Колыму с топором в руках в тюремной робе лес рубить .Там и докажете собственноручно нужно или нет лес рубить , вот там мы вам разрешим . Только так и никак иначе .
Господин лесовик, если вы считаете себя очень умным и образованным, то как вы допускает грамматические ошибки в написанном вами сие опусе свыше
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с Дмитрием Медведевым предложила приостановить экспорт леса за рубеж и проверить все договоры на аренду угодий.
Владимир Горохов, руководитель ООО "Лебяжье-Лес" (входит в холдинг "Алтайлес", привел в беседе с корреспондентом Amic.ru примерные расчеты: сейчас в его лесничестве рубится 70 тысяч кубов в год, 90% из этого – рубки спелых и перестойных насаждений (таких в лесу 60% деревьев).
То есть судя по словам этого специалиста если прям сейчас вырубить больше половины ленточного бора, то будет нам и лесу счастье?
Просто так не вырубается. Объем пользования исчисляется по специальным научно обоснованным формулам.
Да, да, а если нет подходящих специальных научно обоснованных формул, то мы их придумаем! Наука тоже кушать хочет!
По мнению кометаторов теперь и учёные не ученые , кому же теперь верить?