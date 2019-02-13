Тема рубок в ленточных борах Алтайского края всегда была непростой, а в последние несколько месяцев стала почти скандальной. Общественники и депутаты настаивают на сокращении добычи древесины в уникальных лесах региона, лесные арендаторы говорят о необходимости рубить больше. Чиновники пока придерживаются нейтральной позиции. И все уповают на науку. А наука, во всяком случае те ее представили, которых собрали на недавнее совещание в Новосибирске, говорят, что ленточным борам гибель от топора не грозит. Даже наоборот, лес погибнет, если в нем не станут больше рубить.

Совещание, посвященное ленточным борам Алтайского края, прошло 7-8 февраля в Новосибирске. Участие в нем принял корреспондент портала Amic.ru.

Представительство ученых было обширно: эксперты прибыли из Барнаула, Новосибирска, Красноярска, Екатеринбурга, Москвы. В числе организаторов – Институт леса Сибирского отделения Российской академии наук и Союз организаций лесной отрасли "Алтайлес".

Напомним, что ленточные боры в Алтайском крае – это четыре ленты соснового реликтового леса (Барнаульский, Касмалинский, Кулундинский, Алеусский). Он защищает почву от эрозии и, конечно, выполняет функцию "легких". Поводом для споров является из-за того, что по закону – это ценные леса, а потому и рубки там более щадящие, чем в обычных, эксплуатационных. В конце 2018 года министр природных ресурсов России Дмитрий Кобылкин заявил, что алтайские боры получат особый статус, чтобы сохранить ценный лес. Напрямую он не сказал, но понятно, что речь идет о сокращении рубок. Этого уже не первый год добиваются алтайские общественники. И против этого недавно и очень резко выступили представители лесного бизнеса.

Справка от Минприроды

Алтайский край – малолесный регион. Имеет 4,4 млн га лесных угодий, 1,3 млн га из них – ленточные боры. Площадь боров растет: в 1983 году она составляла 844,2 тысячи га, в 2013 году – 1 млн 74 тысячи га, в 2018 году – 1 млн 96 тысяч га. Сейчас в ленточных борах существует 15 особо охраняемых природных территорий на общей площади 195 тысяч га.

"Зеленые щупальца"

Летом 2018 года в регионе работали независимые эксперты, они обследовали 64 участка. Представитель Всероссийского научно-исследовательского института лесоводства и механизации лесного хозяйств Олег Рябцев сообщил, что по итогам проверки можно сделать вывод: в целом хозяйство ведется правильно, хотя и требуются некоторые поправки, где-то по интенсивности, где-то по уходу.

"Я ваши боры видел, у вас многие вопросы на порядок лучше, чем в других регионах. Да, есть недостатки, но они преподнесены, как большая проблема", – добавил заведующий кафедрой лесоводства Уральского государственного лесотехнического университета, профессор, доктор сельскохозяйственных наук Сергей Залесов, имея в виду многочисленные высказывания экологов и активистов о том, что лес на Алтае нещадно рубится.

Однако претензий много и со стороны бизнеса: лесные арендаторы заявляют о политическом давлении и вмешательстве непрофессионалов.

"Если положить на весы позицию экологических организаций и профессионального сообщества, то мнение экологов весит больше, чем наши с вами. Сегодня экономически доступные леса можно закрыть под предлогом ООПТ (особо охраняемых природных территорий – прим. ред.), биоразнообразия, и это сделали наши "зеленые" коллеги. Теперь они хотят и вовсе запретить использование лесов", – посетовал на совещании "главный алтайский лесник", президент СОЛО "Алтайлес", заслуженный лесовод России, доктор сельскохозяйственных наук Михаил Ключников. Он, кстати, с 2005 по 2012 год работал руководителем сначала агентства лесного хозяйства, затем управления лесами, иными словами был лесным чиновником. Неофициально его называют одним из основателей холдинга "Алтайлес" (сегодня это главный лесной арендатор).

Имен Ключников не называл, но очевидно речь об Алексее Грибкове, своем давнем "заклятом друге". Последние несколько лет Грибкова можно назвать главным общественником по лесной тематике. Сейчас он является активистом регионального Общероссийского народного фронта, что открыло перед ним доступ к федеральным лесным чиновникам.

Михаил Ключников уверен: вопрос с рубками леса давно перешел из экологической в политическую плоскость. В активности экологов он видит антироссийскую деятельность. А руководство страны боится переломить ситуацию, опасаясь спекуляции на теме леса.

"Зеленые" не всегда действуют искренне, они распустили щупальца по всей стране. Никому не нужна сильная Россия, никому на рынке не нужна наша древесина", – уверен Михаил Ключников.

Такое же мнение высказали в неформальной беседе с корреспондентом Amic.ru и многие руководители предприятий, входящих в холдинг "Алтайлес": мол, и общественники, и власти просто не понимают всей проблемы.

Михаил Ключников с сожалением говорит, что власти пойдут навстречу общественности и примут решения, которые будут вести к ухудшению лесов за счет сокращения рубок, а их надо увеличивать.

"Рубить надо больше, чтобы мы успели переформировать лес. Леса созрели, они требуют рубки", – сказал он в беседе с корреспондентом портала Amic.ru.

О том же говорили и многие другие участники совещания: если рубить лес меньше, то он может погибнуть от старости, болезней и пожаров.

Лес гибнет

А теперь к деталям. Главная проблема, о которой говорил почти каждый выступающий, – значительная часть деревьев в алтайских ленточных борах уже старая, не выполняет свои экологические функции, не дает семян и мешает расти молодняку. Сплошные рубки в борах были запрещены в 2007 году, теперь здесь можно проводить только разные виды выборочных рубок спелых и перестойных насаждений.

По словам директора Центра защиты леса Алтайского края Александра Зверева, сегодня в ленточных борах всего 10% молодых деревьев, около 55% – это средневозрастные и приспевающие и 35% – уже спелые и перестойные, то есть старые. Еще в 2014 году старых деревьев было около 19%.

"Сейчас санитарное состояние лесов характеризуется наличием ослабленного и усыхающего древостоя. За последние несколько лет из-за болезней и вредителей произошло значительное ухудшение. И в основном в спелых и перестойных насаждениях. ООПТ (особо охраняемые природные территории – прим. ред.), ОЗУ (особо защитные участки – прим. ред.), заказники – потенциальные резервации вредителей, это ведет к гибели ленточных боров", – рассказал Александр Зверев.

Именно на появлении таких особых участков настаивают экологи и теперь уже депутаты с федеральными чиновниками.

В целом доля спелых и перестойных насаждений в лесах СФО составляет уже 52,5%", об этом сообщил заведующий лабораторией таксации и лесопользования Института леса из Красноярска Владимир Соколов. Он добавил, что последний Лесной кодекс фактически привел режим хозяйства в защитных лесах к заповедному, площадь защитных лесов в России по данным на 2011 год составляет 24,1% и постоянно растет. Собственно, это и есть главный предмет спора между бизнесом и активистами: одни хотят больше рубить, вторые – максимально ограничить рубки.

По словам директора Института леса СО РАН, доктора биологических наук, профессора Александра Онучина, в российских лесах применяется экстенсивная модель ведения лесного хозяйства, что привело к негативным изменениям структуры лесного фонда, и деградация будет только продолжаться. Он призывает к более интенсивным рубкам.

"Да, в ленточных борах нужно иметь некие особо охраняемые природные территории, но они не должны быть более 20% от общей площади боров. Остальная часть должна идти в интенсивное использование", – сказал эксперт.

Справка от Минприроды

За последние 10 лет в крае было вырублено 14 млн 369 тысяч кубометров лесных насаждений. В год заготавливается около 1,3 млн кубов именно в ленточных борах (а всего в регионе 2,8 млн кубов). При этом ведется активное лесовосстановление.

Ведущий научный сотрудник Западно-Сибирского отделения Института леса, доктор биологических наук Владимир Седых вообще заявил, что в Алтайском крае происходит деградация лесов из-за большого количества перестойных насаждений. И он тоже считает, что ограничение рубок сделает лес местом для активного распространения болезней, стихийных пожаров. На совещании не было никого с противоположной позицией.

"Бедные" старые сосны

По словам Михаила Ключникова, сосна активно растет до 80 лет, со 120 лет дерево начинает "угасать", 140-летняя сосна поглощает кислорода больше, чем выделяет, к 160 годам 90% деревьев сосны погибает естественным образом. Он добавил, что через 20 лет более 20 тысяч га боров будет в зоне массовой гибели. Это огромный объем горючих материалов, использовать их как древесину будет нецелесообразно, иными словами она перестанет быть интересной для рубки. Так что государству придется вкладывать огромные деньги, иначе все сгорит, грозит он.

"Во многих лесничествах Алтайского края критическая ситуация, в более половины из них 50% насаждений – спелые и перестойные. Если мы ничего не будем делать, то нечего будет передать следующему поколению. Мы сдерживаем воспроизводство лесов", – продолжают настаивать лесоводы в лице директора по лесному хозяйству холдинга "Алтайлес" Валерия Савина.

Впрочем, наука, присутствовавшая на совещании, слова бизнеса только подтверждает. По словам Сергея Залесова, деревья – живые существа, они стареют и болеют, и заражают соседние молодые деревья. Во время пожаров быстро загораются, во время сильного ветра – валятся.

"Если запретить хоронить людей, то люди же не перестанут умирать. Так и лес. Вырубить – не значит уничтожить, рубка – это синоним возобновления. Лес любит стук топора, только топор должен быть с головой", – сказал он.

Сегодня основная разрешенная законом часть рубки в ленточных борах – рубка тех самых спелых и перестойных насаждений. И допускается она в отношении деревьев, достигших возраста 101-120 лет. Так было почти весь советский период, но в 90-х годах возраст подняли на класс, с 121 до 141 года. Затем в 2008 году снова снизили до 101 года. Грибков неоднократно призывал возраст снова поднять. Это бы привело к значительному сокращению объемов рубки. Лесоводы категорически против увеличения возраста: если это сделать, старого леса будет еще больше.

Но тут у экспертов однозначного мнения нет.

"Мы пришли к мнению, что действующий возраст рубки нужно оставлять. Если он будет сокращен, распространится стволовая гниль, но и увеличение возраста – тоже спорный вопрос", – рассказал Олег Рябцев в беседе с Amic.ru.

Заведующий кафедрой лесного хозяйства Алтайского аграрного университета, доктор сельскохозяйственных наук Александр Маленко тоже считает, что возраст рубки надо оставить на том же уровне – 101-120 лет.

А вот насчет пожарной защиты сомнений нет ни у кого – лес от огня берегут именно арендаторы. В год на противопожарную защиту тратится более 200 млн рублей, львиная доля средств – деньги самих арендаторов, выделяемые ими по доброй воле. За эту работу по закону отвечает государство, но средств почти не выделяет. По словам директора по связям с госвластью и общественностью "Алтайлеса" Дениса Шубина, арендаторы в десятки раз содержат противопожарную безопасность выше, чем прописано в законе. А потому у краевых чиновников мало пространства для маневра. Лесной бизнес не только дает налоги и рабочие места, но и буквально спасает лес от пожаров. Уйдет бизнес – кому тушить?

Рубка – это деньги

А вот про деньги на совещании никто не говорил. Но при всех заботах о здоровье леса не стоит забывать: главная задача работающих в лесу арендаторов – заготовка древесины для переработки и продажи. То есть для получения коммерческой выгоды. Главная же задача ленточного бора, определенная в законе, – поддержание экологии.

Экономика региона в этой сфере заинтересована, ведь в отрасли работает более восьми тысяч человек. По словам министра природных ресурсов Алтайского края Владимира Попрядухина, лесная отрасль в валовом региональном продукте занимает от 2 до 4%, в год в консолидированный бюджет РФ дает более 1 млрд рублей налогов и страховых взносов. Индекс промышленного производства за 2018 год вырос на 4,4%. Сегодня не менее 80% добываемой древесины идет на переработку на предприятиях региона.

После заявления министра Кобылкина, что алтайский ленточный бор будет выделен в отдельный лесной район и под него пропишут отдельные правила игры, представители предприятий холдинга и местные власти массово заявили, что это приведет к сокращению рубок и краху отрасли.

Владимир Горохов, руководитель ООО "Лебяжье-Лес" (входит в холдинг "Алтайлес"), привел в беседе с корреспондентом Amic.ru примерные расчеты: сейчас в его лесничестве рубится 70 тысяч кубов в год, 90% из этого – рубки спелых и перестойных насаждений (таких в лесу 60% деревьев). Если класс поднимут на 20 лет или рубки запретят по другой причине, то в год останется для спила только 20 тысяч кубов. Из 200 работников придется уволить 170 человек.

О том, что лес имеет большое значение для экономики региона, на недавнем совещании в Минприроды России сказал губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

Однако на том же совещании министр Кобылкин заявил о планах сократить рубки в борах с 1,3 млн кубометров в год до 0,9 млн кубов, то есть почти на треть. Это как раз то, чего так боялись арендаторы. Хотя никаких конкретных решений еще не принято.