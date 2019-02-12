Бывшего главу Чойского района Александра Борисова признали виновным в превышении должностных полномочий с тяжкими последствиями (п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ) и растрате в крупном размере с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 160 УК РФ), сообщает СУ СКР по Республике Алтай.

Как установлено судом и следствием, в августе 2017 года имущество фабрики по производству волластонитового концентрата в селе Сейка общей стоимостью более 661 млн рублей передали на баланс района.

Руководитель муниципального образования, превышая служебные полномочия, осуществил продажу основных частей оборудования завода. При этом не проводились аукционы, конкурсы и публичные торги.

При демонтаже техники, которую продали за 195 тысяч рублей, поломано другое оборудование. Тем самым районному бюджету нанесен ущерб, оцененный в 29 млн рублей.

Кроме того, Борисов, используя свое служебное положение, в сентябре 2017 года организовал сбор металлических конструкций на территории указанной фабрики и их последующую продажу одной из коммерческих организаций.

За металл общим весом почти 30,5 тонны он выручил около 200 тысяч рублей, распорядившись ими по своему усмотрению. Благодаря своевременным действиям правоохранительных органов растраченное имущество фабрики удалось изъять.

Экс-чиновник полностью признал свою вину и сотрудничал со следствием. С учетом этого смягчающего обстоятельства суд назначил Борисову наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с лишением права занимать определенные должности в государственных органах и органах местного самоуправления сроком на 3,5 года.