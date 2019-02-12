Представители АО "Авиапредприятие "Алтай" выразили желание компании возместить ущерб людям, которые пострадали при обрушении верхней площадки автотрапа в аэропорту Барнаула имени Германа Титова, сообщает "Интерфакс".

При этом представители компании уточнили, что сумма выплат потерпевшим будет складываться из стоимости лечения и "неиспользованного участка полета".

При этом эксперты отметили, что на подобные случаи страховка пассажиров от несчастных случаев не распространяется, так как она действует лишь, когда судно в полете.

"Происшествие не связано с самолетом и перевозкой, – заявил председатель правления Российской национальной перестраховочной компании Николай Галушин. – Соответственно, отвечать должен аэропорт".

Напомним, при обрушении трапа с него упало шесть человек. По последним данным, четверо из них получили травмы различной степени тяжести. Как минимум у одного из них – переломы.