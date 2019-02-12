Представители АО "Авиапредприятие "Алтай" выразили желание компании возместить ущерб людям, которые пострадали при обрушении верхней площадки автотрапа в аэропорту Барнаула имени Германа Титова, сообщает "Интерфакс".
При этом представители компании уточнили, что сумма выплат потерпевшим будет складываться из стоимости лечения и "неиспользованного участка полета".
При этом эксперты отметили, что на подобные случаи страховка пассажиров от несчастных случаев не распространяется, так как она действует лишь, когда судно в полете.
"Происшествие не связано с самолетом и перевозкой, – заявил председатель правления Российской национальной перестраховочной компании Николай Галушин. – Соответственно, отвечать должен аэропорт".
Напомним, при обрушении трапа с него упало шесть человек. По последним данным, четверо из них получили травмы различной степени тяжести. Как минимум у одного из них – переломы.
Комментарии
Это по человечьи!
Стоимость билета до Москвы? Т.Е около 14 000 руб. Лечат их по полису ОМС бесплатно
Только лечение?
Короче, ничего не заплатят.
а за моральный ущерб?
Вопрос в другом, планируется замена трапа на современный? или этот "еще походит"?