Советский районный суд Новосибирска сегодня, 12 февраля, вынес вердикт по уголовному делу в отношении Владимира Жоглика, сообщает sib.fm.
Суд согласился с позицией государственного обвинителя, который настаивал на том, что действия школьника, исправлявшего оценки в электронном журнале, не повлекли за собой никакого ущерба для социума.
В силу малозначительности совершенных им деяний, вслед за прокурором Советского района Николая Земерова суд счел, что состава преступления в действиях выпускника новосибирской гимназии нет.
В связи с этим в отношении него прекращено уголовное преследование. За Владимиром Жогликом оставлено право на реабилитацию.
Напомним, инцидент случился в одной из городских гимназий весной 2016 года. Школьник при помощи специальной компьютерной программы получил логин и пароль администратора электронного дневника. Этими данными он поделился со своим 16-летним одноклассником, который в новом учебном году решил попробовать исправить оценки в журнале. После успешной попытки он в течение месяца исправлял плохие отметки на хорошие себе, а также просившим об этом одноклассникам.
Преподаватели гимназии заметили изменения в электронном журнале в ноябре, о чем сразу сообщили в полицию.
Комментарии
Преподаватели гимназии заметили изменения в электронном журнале в ноябре, о чем сразу сообщили в полицию.
Дали бы ремня. Зачем ресурсы на это тратить?
Прецедент создан . Теперь онижедети развлекутся по полной .
Родителей хотя бы оштрафовали за ненадлежащее воспитание ?
Давайте теперь еще припомним бумажные журналы и дневники. "Юный хакер" - всего лишь выявил уязвимость электронного журнала, это равносильно тому, что обычный школьник передаст другому ручку и резинку для исправления записей в бумажном журнале или дневнике.
Защищать лучше нужно такие вещи. Часто встречаюсь с тем, что в учебных и медицинских заведениях сотрудники у которых есть доступ к персональным данным, не заботятся о сохранности паролей доступа - спокойно делятся паролями с коллегами, хранят их на стикерах на мониторе и т.п.