Советский районный суд Новосибирска сегодня, 12 февраля, вынес вердикт по уголовному делу в отношении Владимира Жоглика, сообщает sib.fm.

Суд согласился с позицией государственного обвинителя, который настаивал на том, что действия школьника, исправлявшего оценки в электронном журнале, не повлекли за собой никакого ущерба для социума.

В силу малозначительности совершенных им деяний, вслед за прокурором Советского района Николая Земерова суд счел, что состава преступления в действиях выпускника новосибирской гимназии нет.

В связи с этим в отношении него прекращено уголовное преследование. За Владимиром Жогликом оставлено право на реабилитацию.

Напомним, инцидент случился в одной из городских гимназий весной 2016 года. Школьник при помощи специальной компьютерной программы получил логин и пароль администратора электронного дневника. Этими данными он поделился со своим 16-летним одноклассником, который в новом учебном году решил попробовать исправить оценки в журнале. После успешной попытки он в течение месяца исправлял плохие отметки на хорошие себе, а также просившим об этом одноклассникам.

Преподаватели гимназии заметили изменения в электронном журнале в ноябре, о чем сразу сообщили в полицию.