Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал статью Владислава Суркова "Долгое государство Путина", опубликованную в "Новой газете", сообщает ТАСС.

По словам Пескова, это достаточно сложный труд, который требует осмысления. Он выразил уверенность, что такой опытный человек как Сурков, безусловно, может делиться своими суждениями, и сторонники его взглядов, конечно же, есть.

"Есть ли там позиции, которые могут вызвать споры и дискуссии? Безусловно, тоже есть. Но, наверное, вряд ли подлежит обсуждению, что статья будет интересна многим и что она весьма содержательна и глубока", – констатировал пресс-секретарь Владимира Путина.

По словам Пескова, публикацию дадут почитать и главе государства.

Напомним, Сурков в своей работе выразил уверенность, что страна еще много лет продолжит быть "государством Путина". Он также подчеркнул, что созданное "государство нового типа" пока еще лишь набирает обороты. И его "своеобразие и жизнеспособность очевидны".