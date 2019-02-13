Слабый снег и легкий мороз ждут жителей Алтайского края в среду, 13 февраля, сообщает региональный Гидрометцентр. В Барнауле в этот день ожидается повышенный уровень загрязнения воздуха.

"Метеоусловия будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в воздухе города. Уровень загрязнения ожидается повышенный", – говорится в прогнозе синоптиков.

В северных районах края ожидается небольшой снег, на дорогах гололедица, в утренние часы местами изморозь, туман. Днем в крае будет -9…-14 градусов, ветер юго-западный, 2-7 метров в секунду.

В Барнауле также будет небольшой снег, на дорогах гололедица, в утренние часы изморозь. Днем в краевой столице температура составит -10…-12 градусов. Ветер юго-западный, 2-7 метров в секунду.