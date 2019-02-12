Главное военное следственное управление СКР провело проверку по факту наезда на пешехода судьей из Краснодара.
По результатам следственных мероприятий, в том числе судебно-медицинской экспертизы, установлено, что сбитая автомобилем девушка получила вред здоровью средней тяжести.
"Согласно действующему законодательству, лицо, управляющее автомобилем, подлежит привлечению к уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного ст. 264 УК РФ, только в том случае, если нарушение им правил дорожного движения повлекло причинение тяжкого вреда здоровью человека либо смерть одного или более лиц, – констатировали в Следкоме. – Отсутствие уголовно наказуемого деяния предполагает привлечение лица, совершившего ДТП, к ответственности в рамках административного законодательства".
В связи с этим в возбуждении уголовного дела отказано. Копии материалов проверки направлены в прокуратуру для привлечения мужчины, сбившего пешехода, к административной ответственности.
Напомним, инцидент произошел в декабре 2018 года в Краснодаре. Судья, предположительно, в состоянии опьянения сбил члена сборной Краснодарского края по тхэквондо, которая переходила дорогу по зебре. Семья спортсменки намерена высудить у виновника ДТП три миллиона рублей в качестве компенсации ущерба.
Комментарии
Два отягчающих обстоятельства: водитель, совершивший наезд на пешехода на переходе, уехал с места ДТП, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Это не уголовно наказуемые деяния?
Вы забыли, в каком гос-ве вы находитесь?
а были сомнения?
если бы наоборот - она его сбила, то все пипец спортсменке, загремела бы на нары, а властьимущие-судьи, и прочие "недотроги" ненаказуемы. и писать такое тоже опасно в демократическом государстве....
Два отягчающих обстоятельства: водитель, совершивший наезд на пешехода на переходе, уехал с места ДТП, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Это не уголовно наказуемые деяния?
С точки зрения закона РФ нет.
А судьи то кто..?