Главное военное следственное управление СКР провело проверку по факту наезда на пешехода судьей из Краснодара.

По результатам следственных мероприятий, в том числе судебно-медицинской экспертизы, установлено, что сбитая автомобилем девушка получила вред здоровью средней тяжести.

"Согласно действующему законодательству, лицо, управляющее автомобилем, подлежит привлечению к уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного ст. 264 УК РФ, только в том случае, если нарушение им правил дорожного движения повлекло причинение тяжкого вреда здоровью человека либо смерть одного или более лиц, – констатировали в Следкоме. – Отсутствие уголовно наказуемого деяния предполагает привлечение лица, совершившего ДТП, к ответственности в рамках административного законодательства".

В связи с этим в возбуждении уголовного дела отказано. Копии материалов проверки направлены в прокуратуру для привлечения мужчины, сбившего пешехода, к административной ответственности.

Напомним, инцидент произошел в декабре 2018 года в Краснодаре. Судья, предположительно, в состоянии опьянения сбил члена сборной Краснодарского края по тхэквондо, которая переходила дорогу по зебре. Семья спортсменки намерена высудить у виновника ДТП три миллиона рублей в качестве компенсации ущерба.