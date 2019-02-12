Главный редактор телешоу Первого канала "Кто хочет стать миллионером?" Илья Бер обвинил в попытке подкупа магистра "Что? Где? Когда?" Александра Друзя, сообщает "Российская газета" со ссылкой на обращение в Комиссию по этике и Правление МАК, обнародованное Бером в "Живом Журнале" и на Facebook.
Бер утверждает, что Друзь перед своим участием (передача была записана 23 ноября 2018 года) за вознаграждение предложил ему заранее представить список вопросов и ответов на них.
По словам главреда телешоу, сначала он проигнорировал предложение, но потом захотел вывести собеседника на чистую воду и "подыграл" ему.
Правда, все разговоры он записывал диктофон. Теперь же Бер решил публично обвинить знатока в нечестной игре.
"Я обвиняю Александра Друзя в аморальном для игрока в интеллектуальные игры неэтичном поведении и предлагаю Правлению МАК принять решение о его дисквалификации в качестве игрока в спортивное "Что? Где? Когда?", – пишет Бер.
Предвосхищая вопросы, почему он так долго тянул с обращением, главный редактор "Кто хочет стать миллионером" объяснил:
"Во-первых, я должен был дождаться выхода передачи в эфир. Потом был Новый год и праздники. Потом я советовался с людьми, которым доверяю. Дальше я сделал попытку решить вопрос без публичного скандала, обсудив его с руководством телекомпании "Игра". И только после того, как этот вариант не состоялся (то есть разговор состоялся, но безрезультатно), у меня остается только один путь – публичное заявление".
Комментарии
Кто ещё вчера знал этого редактора? Кто завтра вспомнит его фамилию?
Попался Александр Абрамович.
Один магистр илья новиков спасает Героя Украины Надю Савченко от путинских застенков,другой же магистр ведёт нечестную игру в целях личного обогащения.