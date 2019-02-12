Главный редактор телешоу Первого канала "Кто хочет стать миллионером?" Илья Бер обвинил в попытке подкупа магистра "Что? Где? Когда?" Александра Друзя, сообщает "Российская газета" со ссылкой на обращение в Комиссию по этике и Правление МАК, обнародованное Бером в "Живом Журнале" и на Facebook.

Бер утверждает, что Друзь перед своим участием (передача была записана 23 ноября 2018 года) за вознаграждение предложил ему заранее представить список вопросов и ответов на них.

По словам главреда телешоу, сначала он проигнорировал предложение, но потом захотел вывести собеседника на чистую воду и "подыграл" ему.

Правда, все разговоры он записывал диктофон. Теперь же Бер решил публично обвинить знатока в нечестной игре.

"Я обвиняю Александра Друзя в аморальном для игрока в интеллектуальные игры неэтичном поведении и предлагаю Правлению МАК принять решение о его дисквалификации в качестве игрока в спортивное "Что? Где? Когда?", – пишет Бер.

Предвосхищая вопросы, почему он так долго тянул с обращением, главный редактор "Кто хочет стать миллионером" объяснил:

"Во-первых, я должен был дождаться выхода передачи в эфир. Потом был Новый год и праздники. Потом я советовался с людьми, которым доверяю. Дальше я сделал попытку решить вопрос без публичного скандала, обсудив его с руководством телекомпании "Игра". И только после того, как этот вариант не состоялся (то есть разговор состоялся, но безрезультатно), у меня остается только один путь – публичное заявление".