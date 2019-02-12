Вице-премьер по транспорту и телекоммуникационной отрасли прокомментировал в интервью РБК неудачи Роскомнадзора в попытках заблокировать мессенджер Telegram.

По его словам, виной тому незрелые технические решения. При этом он подчеркнул, что создавшаяся ситуация – это вызов.

В то же время Акимов обратил внимание журналиста на тот факт, что надеялся на совершенно другое решение проблемы.

Он считает, что в усилившемся противостоянии с безрезультатной блокировкой миллионов IP-адресов, чтобы закрыть доступ россиянам к мессенджеру, государство не виновато.

Напомним, претензии к мессенджеру возникли из-за отказа владельца сервиса Павла Дурова предоставить ФСБ ключи дешифровки сообщений пользователей. Несмотря на многомесячные усилия РКН, в октябре 2018 года аудитория мессенджера в РФ составляла рекордные 3,4 миллиона человек.