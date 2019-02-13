Фото: avito.ru

Кирпичный коттедж площадью 214,8 квадратных метров продают в живописном месте на краю леса в поселке Ягодном под Барнаулом за 19,9 миллиона рублей, сообщается на сайте avito.ru.

"Чистый воздух соснового бора, отдельный выход в лес с территории усадьбы, тихая улица. Основной кирпичный дом имеет просторную гостиную, кухню, гостевой санузел на первом этаже, две спальни, гардеробную и санузел на втором, а также бильярдную, тренажерный зал и зону отдыха в цокольном этаже. Есть большой погреб и помещение для хранения вин", – отмечает автор объявления.

На участке площадью 27 соток находится два гаража, гостевой двухэтажный кирпичный дом, баня с бассейном и несколькими комнатами отдыха.

Также есть летняя кухня с закрытым мангалом и просторным помещением для приема гостей.