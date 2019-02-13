Фото: avito.ru
Кирпичный коттедж площадью 214,8 квадратных метров продают в живописном месте на краю леса в поселке Ягодном под Барнаулом за 19,9 миллиона рублей, сообщается на сайте avito.ru.
"Чистый воздух соснового бора, отдельный выход в лес с территории усадьбы, тихая улица. Основной кирпичный дом имеет просторную гостиную, кухню, гостевой санузел на первом этаже, две спальни, гардеробную и санузел на втором, а также бильярдную, тренажерный зал и зону отдыха в цокольном этаже. Есть большой погреб и помещение для хранения вин", – отмечает автор объявления.
На участке площадью 27 соток находится два гаража, гостевой двухэтажный кирпичный дом, баня с бассейном и несколькими комнатами отдыха.
Также есть летняя кухня с закрытым мангалом и просторным помещением для приема гостей.
Комментарии
Зачётный домег!
Местный расскажи чего в нем зачетного.!?
цена ему 5-6 мямов. погреб без содержимого пусть оставят себе.
Бюджетный вариант без стиля , ценник явно завышен раза в 3.
за пол на кухоньке надоть лям 12 скинуть
древний ремонт, морально устаревшие материалы, ПОЛ В КУХНЕ - ДЫРЕНЬ? котам?
если и возьмут то как дачу за 5 мильонов
какой у месного непритязательный вкус...
13.02.2019 09:06
- гость -
13.02.2019 09:24
- гость -
Построен из нормального материала. Хорошая баня есть, место под барбекю оборудовано, главное бассейн в бане есть, а также хороший гараж (не один к томуже). Ну может если только маловат немного, но это опятьже на месте надо оценивать. Территория большая, можно достроить ещё что захочется.
вы мне Месного не трогайте
ты сам его трогаешь?
место под барбекю оборудовано,
Кто про что, а...... мЯсный про барбекю....))
Люблю холкозный дизай - мечта тракториста. Искуственная позолота на пластиковых люстрах, бассейн - 2 на 2м... и все это всего лишь за $300 тысяч...Чайник на кухни в марии-ра за 499р брали? ))))
Построен из нормального материала. Хорошая баня есть, место под барбекю оборудовано, главное бассейн в бане есть, а также хороший гараж (не один к томуже). Ну может если только маловат немного, но это опятьже на месте надо оценивать. Территория большая, можно достроить ещё что захочется
-у меня сосед в садоводстве дачу из кирпича с кучей территории не может продать за 350 тыс уже года 3.....хотя она значительно ближе к городу.
пусть басик выложит и сразу за 3 ляма купят
13.02.2019 09:56
- гость -
А гЫстю то и сказать нечего, но очень хочется
Вся проблема в отсутствие какого-то вменяемого дизайна. Вот берем кухню - это же типичная хрущевка - тесно, не практично. Спальни - из пионерского лагеря. забор как на стройке из профлиста, еще и ворота подперты доской....ппц
зато лаз для кошки есть в кухне.. ниче вы не понимаете
Если построил бассейн, неужели его в три раза больше сделать нельзя было?
А строить купель можно можно и без вложения тех средств, что были вложены в этот микро бассейн.
если бы у меня было 19 милл, я бы не стал покупать б/у. а построил бы сам себе