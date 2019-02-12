Борца с коррупцией Дмитрия Грибкова до смерти забили битами неизвестные люди в масках, сообщает pasmi.ru.

Нападение случилось вечером 11 февраля, когда руководитель подмосковного отделения общественной организации "Центр противодействия коррупции в органах государственной власти" приехал в Воскресенск, чтобы навестить пожилую мать.

Мужчину били до тех пор, пока местный житель не пригрозил вызвать полицию. Только тогда бандиты скрылись.

Прибывшие на место происшествия медики боролись за жизнь общественника, но тщетно – телесные повреждения оказались смертельными. Вскоре Дмитрий Грибков скончался.

Примечательно, что нападение случилось вечером после того, как прошло судебное заседание по уголовному делу, возбужденному благодаря активисту.

"Года два назад произошел бытовой конфликт на дороге, и Дмитрия избили три человека. Он два года добивался возбуждения уголовного дела, ему сожгли машину, он подавал в суд на бездействие ОВД и, наконец, добился возбуждения дела в отношении одного из нападавших", – рассказал председатель совета “Центра противодействия коррупции” Виктор Костромин.

Представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий сообщила ТАСС, что уголовное дело возбуждено по статье 111 ч. 4 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью").