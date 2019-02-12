Госдума в первом чтении приняла законопроект об изоляции российского сегмента интернета, сообщает meduza.io.

Поддержали инициативу 334 депутата. Против проголосовали 47 человек.

Примечательно, что негативное мнение о предлагаемом варианте осуществления суверенного Рунета сложилось у представителей всех парламентских фракций, кроме "Единой России".

Заявленная цель документа – обеспечить устойчивую работу российского сегмента интернета в случае отключения от инфраструктуры Всемирной сети, уточняет РБК.

В частности, документ регламентирует маршрутизацию трафика таким образом, чтобы за рубеж передавалось как можно меньше тех данных, которыми обмениваются российские пользователи.

Кроме того, провайдеров обяжут установить технические средства для определения источника передаваемого трафика.