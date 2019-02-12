Спикер Совета Федерации Валенитина Матвиенко предложила ввести эмбарго на экспорт леса, сообщает "Интерфакс".

Соответствующее заявление председатель Совфеда сделала на встрече с Дмитрием Медведевым.

По ее словам, временная приостановка вывоза леса за пределы РФ могла бы способствовать наведению порядка в сфере заготовки древесины.

"Рослесхоз ограничивается некими рекомендациями, вместо того чтобы подготовить и внести изменения в законодательство, которые позволят навести порядок, усилить контроль, остановить незаконную вырубку леса, – заявила Матвиенко. – Может быть, пока мы просто не разберемся и не примем государственные меры, остановить на какое-то время вывоз леса за границу".

Она также обратилась к председателю правительства с призывом поручить одному из ведомств проработку этого вопроса.

Спикер Совета Федерации подчеркнула, что нужно срочно подготовить и принять изменения в законодательство, чтобы прекратить незаконные вырубку и экспорт леса.