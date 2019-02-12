Владельцы iPhone обратили внимание на исчезновение из App Store сервиса для размещения объявлений Avito, сообщают "Ведомости".

Приложение недоступно ни по прямой ссылке, ни по поисковому запросу. В Avito рассказали, в чем причина случившегося.

По словам представителя компании, в руководстве по публикации приложений в App Store произошло обновление, содержащее новые предписания.

"Компания уже предоставила релиз приложения, учитывающий новые требования площадки, – пояснил собеседник издания. – В данный момент он находится на рассмотрении и в ближайшее время снова станет доступен для установки".

Напомним, ранее американская компания Apple пообещала удалить из магазина приложений все программы, использующие платформу Glassbox, позволяющую делать захват и запись экрана гаджета пользователя.