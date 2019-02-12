Сотрудники Сиднейского университета подсчитали, что насекомые на Земле могут исчезнуть уже в ближайшие 100 лет, сообщает НСН со ссылкой на Biological Conservation.

Ученые заявили, что массовое вымирание насекомых идет уже в настоящее время.

Их численность ежегодно сокращается на 2,5%. 41% известных науке видов находятся в состоянии упадка.

Исследователи также отмечают, что скорость вымирания насекомых в восемь раз выше, чем у млекопитающих, птиц и рептилий.