Генсек НАТО Йенс Столтенберг в ходе пресс-конференции в Брюсселе 12 февраля рассказал о корректировке планов в связи с прекращением действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, сообщает REGNUM.

По его словам, Североатлантический альянс готовится к "миру без ДРСМД". В первую очередь речь идет об оборонительных мерах, уточнил Столтенберг.

В частности, один из злободневных вопросов – это реакция на развертывание Россией нескольких дивизионов ракет 9М729, заявил генсек.

Он подчеркнул, что новая гонка вооружений не отвечает ничьим интересам, поэтому все шаги должны быть взвешенными, скоординированными и оборонительными.

Размещение новых ракет в Европе к таковым действиям не относится и поэтому не рассматривается, заверил присутствующих представитель НАТО.